Oslo-politiet ville slå hardt ned på parkpils. Resultat: Ingen fikk bot.

Politiets advarsler stopper ikke vennegjengen til Noah Haugland fra å ta noen øl utendørs. – Når kranene er stengt, vil vi fortsatt møtes og drikke, sier han.

Marte Røsshammer, Noah Haugland og Axel Ekberger nøt medbrakt pils på St. Hanshaugen torsdag. De tre jobber i bar- og serveringsbransjen og er permitterte. Foto: Stein Bjørge

10. apr. 2021 11:10 Sist oppdatert 12 minutter siden

Forbud mot mer enn to gjester hjemme. Stengte serveringssteder og sjenkeforbud. Koronapandemien gir få alternativer for trangbodde Oslo-folk som gjerne vil møte venner over en øl.

Før påske sa Oslo-politiet til Aftenposten at de under pandemien ser strengt på drikking på offentlig sted. De ville håndheve forbudet strengere enn ellers.