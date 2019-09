Oslo kulturnatt, som i år arrangeres for 15. gang, er en fin sjanse til å sjekke ut alt som skjer i byen.

Kulturnatt foregår over hele byen, i sentrum og i de forskjellige bydelene. Du kan padle i Akerselva og bake pizza i steinovn på Losæter i Bjørvika.

Hva med et crash-kurs i tango, hallingdans på Riksscenen eller en tur for å se gatemusikerfestival i sentrum?

Kulturnatten er et stort samarbeid mellom kulturaktører, arenaer, institusjoner, kunstnere, musikere og organisasjoner i Oslo. Denne helgen er det også Oslo Operafestival og Ultimafestivalen, som begge har egne kulturnatt-arrangementer.

Her er noen smakebiter på hva du kan gjøre:

Kulturnatt-torget

Her blir det aktiviteter for barnefamilier, både skattejakt, konserter og dans. Elevene fra Forstudium Teater fra Oslo Kulturskole gjør sitt gateteaterstunt «Off-Show» flere ganger i løpet av kvelden. Det blir Foodtruck-bonanza, uteservering og magisk stemning.

Hvor: Schous Kulturbryggeri, Trondheimsveien 2, bygg T

Når: Fra kl. 16-midnatt

Line Lyngstadaas

Musikk og skummel natt på festningen

Musikalske opplevelser får du i rikt monn når Akershus festning åpner portene til kulturnatten. St. Hallvardguttene synger i Slottskirken kl. 18, Oslo kammerorkester spiller med fiolinvirtuos Bjarne Magnus Jensen kl. 20. Fra kl. 17.30 er det skummel natt på Forsvarsmuseet. Mordet i Kruttårnet lærer du om i Besøkssenteret.

Hvor: Akershus festning

Når: Fredag fra kl. 17.30

Opera for alle

Oslo Operafestival åpner fredag og byr på operafilm og konserter i kulturnatten. Utenfor Oslo Konserthus blir det minikonsert og offisiell åpning ved kulturminister Trine Skei Grande kl. 16. Så kan du dra til Frysja med pledd og stol for å se operafilmen Fitzcarraldo fra Amazonas kl. 20. Filmen handler om en irsk eventyrer som vil bygge operahus dypt inne i Amazonas jungel. På Gamle Raadhus Scene blir det to kveldskonserter med operasangere.

Hvor: Gamle Raadhus Scene

Når: Fredag kl. 20 og 22

3. Ultimafestival i lyd og dans

Katinka Fogh Vindelev

Ultimafestivalen pågår frem til 21. september 2019 og har flere gratisgodbiter til publikum under kulturnatt, blant annet disse:

Christina Kubischs lydvandringsprosjekt Electrical Walks Oslo lar deg låne spesiallagde hodetelefoner for å jakte på Oslos signaturlyd og avdekke byens hemmelige magnetiske felter.

Hvor: Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Når: Fra kl. 14–19

Den danske lydkunstneren Jacob Kirkegaard presenterer sitt live lydverk Testimonium. Han konfronterer den globale utfordringen om hvordan menneskeskapt søppel og forurensning håndteres, og verket er basert på lydopptak og videoer fra søppelhauger, forbrenningsanlegg og resirkuleringsanlegg.

Hvor: Sentralen/Hvelvet Når: Fredag kl. 17

Dan P. Neegaard

Speeddate med de døde

Ikke åndemaning, men et dypdykk i historien får du på Vikingskipshuset under kulturnatten. Da Osebergskipet ble gravd ut, lå det to vikingkvinner begravet i skipet. Hvem var de? Og hva vet vi om Gokstadmannen, som døde i kamp? Hvert kvarter hele kvelden tar omvisere deg med på en rundtur blant museets menneskelige levninger og forteller de dødes historie mer enn 1000 år etter at de ble begravet.

Hvor: Vikingskipshuset

Når: kl. 17–22

Til topps i Rådhustårnet

Nordli Katrine

Klokkespillet i Rådhustårnet er Skandinavias største. På tårnklatring opp de 326 trappetrinnene til topps i østre tårn får du kikke på klokkespillet og nyte utsikten over Oslo. Besøkende går gruppevis, og en tur tar ca. 30 minutter.

Hvor: Oslo rådhus

Når: kl. 17–22

Gatedans og musikal

Dansere fra Bårdar Unge Dansere og studenter fra Bårdarakademiet varter opp med sang og dans ute i gaten. Her blir det musikal!

Hvor: Rosenkrantz' gate 22

Når: 17.30- 19.00.

Sang i Jakobs tårn og i Domkirken

Kulturkirken Jakob har et nydelig rom få publikummere har vært i: Tårnrommet. I løpet av neste år skal det etableres en intimscene der oppe i høyden. Nå kan du teste det ut under Oslo kulturnatt. Den iranske sangeren Ooldouz Pouri tar med seg et par musikere og holder 20-minutterskonserter for 15 mennesker om gangen. Her er det levende lys, høye vinduer og massive vegger.

Hvor: Kulturkirken Jakob

Når: Konsert hver halve time kl. 20–23

Kulturnatten avslutter du ved å roe deg ned med gregoriansk sang. Consortium Vocale Oslo har i over 30 år spesialisert seg på gregoriansk sang, en liturgisk sangform som oppsto i den tidlige middelalderen. En passende avslutning på kulturnatten er å gå på konsert med musikk for kveldstid fra denne rolige, meditative sangtradisjonen.

Hvor: Oslo domkirke

Når: Kl. 22