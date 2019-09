Operapub gjenoppstår i Oslo

Det var gråt og tenners gnissel da operapuben på Underwater pub måtte legges ned på grunn av nye skjenkeregler i fjor sommer. Nå åpnes ny operapub i Røverstaden.

Underwater pub hadde vært et hjem for operasangere på torsdager, og nye talenter forente krefter med erfarne operastjerner i skjønne operaarier på populære operakvelder.

Operasanger Gjøril Songvoll i Opera til Folket kommer med gladmeldingen om at det igjen blir operapub i Oslo. Første pubkveld er torsdag 12. september. I helgen braker det også løs med den 14. Oslo Operafestival under Kulturnatt i Oslo.

Fakta: Røverstaden: Adresse: Munkedamsveien 15 Et kulturhus i tre etasjer som tilbyr konserter med mer Første opera-pubkveld er torsdag 12. september

Operapub i Røverstaden

Kilian Munch

– Vi må jo ha operapub i Oslo! Nå har vi fått til et samarbeid med Røverstaden, og der blir det operapub hver torsdag. Knut Skram åpner vår første operapub. Reza Aghamir skal akkompagnere en rekke fantastiske solister. Han dirigerer kor, akkompagnerer operasangere og holder på med en rekke egne soloprosjekter. Nå blir det operafest, sier Songvoll fornøyd.

Hun sier at mange nordmenn har et litt anstrengt forhold til opera, men at skepsis snur til begeistring når de får oppleve opera live.

– Operapub er en viktig og morsom arena å nå et nytt publikum for operakunsten. Publikum kommer tett på sangerne og kunstformen, sier Songvoll, som arrangerte sin første operapub på Dockside i 2002 og har arrangert festivalen Opera til Folket i 14 år.

– Med operapub håper vi å nå et yngre publikum og vise at ikke alt som har med opera og klassisk musikk å gjøre behøver å være så ordentlig, sier hun.