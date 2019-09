Kjemishow og eksperimenter venter små og store forskerspirer under Forskningsdagene 18.–29. september. Forskningsdagene foregår over hele landet med over 450 arrangementer og er en årlig forskningsfestival.

Årets tema er miljø. På hvilken måte har miljøet forandret seg de siste årene? Hva gjør forskerne, og hva kan vi gjøre?

Forskningsdagene

Sydende forskertorg i Oslo

Den første festivalhelgen blir det kjemishow, forskningsboder, eksperimenter og forskjellige aktiviteter på Universitetsplassen i Oslo i regi av forsknings- og utdanningsmiljøer i Oslo og Akershus.

Oslo miljøhovedstad 2019 kommer med pop-up stand.

Fakta: FAKTA OM FORSKNINGSDAGENE: 18.–29. september 2019

Festivalen arrangeres i år for 25. gang

Miljø er årets tema

Nasjonal festival, mange hundre arrangementer på ca. 160 steder i Norge

De aller fleste arrangementene er gratis og åpne for alle

Universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, bedrifter, museer og biblioteker står bak arrangementene

Festivalen ledes av Forskningsrådet

Over 70.000 publikummere i 2018

Konkurranser og blågrønne løsninger

Klimaendringer med flere kraftige regnbyger og urban fortetting gjør byene mer utsatt for overvann og oversvømmelser. I Sogn Hagekoloni blir det både konkurranser og vann- og miljørelaterte eksperimenter. Blågrønne løsninger bruker naturens prosesser til å la regn og overvann være en ressurs i landskapet.

Hvor: Sogn Hagekoloni

Når: Søndag 22. september

Forsker Grand Prix

Forskningsshow med høy underholdningsfaktor blir det på Latter. Hvem blir kåret til den beste forskningsformidleren i Oslo og Akershus? Ti kandidater har fire minutter på seg til engasjerende å fortelle om sitt forskningsprosjekt. Publikum er med på å stemme frem vinnerne.

Hvor: Latter

Når: Tirsdag 24. september kl. 18 −20.30

Periodesystemstafett

Er du kongen av fun-facts, eller trenger du påfyll? Vil du imponere på fest, får du her kunnskap gjennom korte foredrag om grunnstoffene og periodesystemet.

Kavalkaden avsluttes med en pubquiz inspirert av periodesystemet.

Hvor: Kulturhuset

Når: Mandag 23. september kl. 17.30–20.00

Science slam

Hvordan ser vi mennesker ut fra månen? Hva slags matematiske mønstre finner vi i naturen, og hvordan styrer algoritmer handlingene dine? Unge forskere og studenter forteller om hva som inspirerer og fascinerer dem – på fem minutter hver.

Hvor: Kulturhuset

Når: Onsdag 25. september kl. 19.00–20.30

Hjernenatt – Forskernatt på biblioteket

Menneskehjernen inneholder anslagsvis 86 milliarder nerveceller og veier omkring 1,5 kilo. Nå kan du komme på festnatt i biblioteket og la noen av landets skarpeste hoder forklare deg alt du har lurt på om dette mystiske og livsviktige organet. Kvelden ledes av Kristopher Schau.

Hvor: Realfagsbiblioteket

Når: Fredag 27. september kl. 18.00–23.30