1. Opera med unge sangere

Vil du oppleve morgendagens operastjerner? 40 energiske unge sangere fra 12 nasjoner har fylt Operaen de siste ukene. Den internasjonale workshopen Lidal North avsluttes med to helaftens forestillinger, Puccinis La rondine (Svalen) og Mozarts La clemenza di Tito (Tito). I rollene får publikum møte solister som står på terskelen til profesjonelle karrierer, samt etablerte artister.

Hvor: Operaen

Når: Lørdag og søndag kl. 15 og 18

2. Fra blues til pop

Amy Harris / TT NYHETSBYRÅN

John Fogerty fikk gjennombruddet sitt som vokalist i Creedence Clearwater Revival. Han har vært aktiv siden 60-tallet, og musikken blander elementer fra blues, country, pop, rockabilly, R & B, swamp boogie og sørstatsrock i skjønn forening.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Torsdag kl. 19.30

3. Konsert på taket

HEIKO JUNGE / NTB scanpix

THIEF Music Unplugged Festival lar deg oppleve både dagens og morgendagens stjerner i en intim setting på taket av designhotellet på Tjuvholmen. På scenen står blant andre Ingunn Tennøe, Jenny Zett, Knut Roertveit, Janos, Aleksander Walmann og Laila Samuels.

Inngangspengene på 100 kroner går uavkortet til Røde Kors og Nettverk etter soning. Festivalen har begrenset med plasser – førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

Fullt program finner du på thethief.com/festival/

Hvor: The Thief Roof, Tjuvholmen

Når: Torsdag til lørdag

4. Sommerkonsert i borggården

Handout

I år er det 20 år siden tidligere konsertmester i Den Norske Opera og nå professor ved Sydney Conservatorium of Music, Ole Bøhn, begynte med sommerkonserter i Vigeland-museet. Søndag har Bøhn selv hentet frem fiolinen og spiller sammen med pianisten Einar Steen- Nøkleberg. På programmet står verk av Dvorak, Beethoven, Hegstad og Grieg.

Hvor: Vigeland-museets borggård

Når: Søndag kl. 14.

5. Fest på SALT

Borgen, Ørn / NTB scanpix

Under SALT Art & Music: Sommerfest #4 transformeres kaia til en kulturlandsby med musikk, komedie, dans og utendørs filmvisninger. Du kan også besøke SALTs kafé og matboder med utendørsservering. Denne kvelden blir det underholdning ved DJ Vari Loves bryggedans med Havsorkesteret Såvidt en Hit with i regi Det Andre Teatret, slam-klubb with Verdenseliten og høytlesning for voksne med Kaptein Lars.

Hvor: SALT

Når: Fredag fra kl. 12.00

6. Barneteater i Frognerparken

Espedal, Jan Tomas

Tradisjonen tro spilles barneteater i et telt i Frognerparken. Vibeke Idsøes Jakten på nyresteinen står på programmet i Frank Kjosås’ regi når studentene fra 2. klasse på Teaterhøgskolen hiver seg ut i manesjen. Stykket passer for barn fra fire år og oppover.

Hvor: Teltet i Frognerparken

Når: Til 20. juli

7. Motvindfestivalen tre dager til ende

Vidar Ruud / NTB scanpix

Motvind er en ideell musikkfestival som tar sikte på å presentere et bredt spekter musikk av høy internasjonal kvalitet. Festivalen ble etablert i 2016 som reaksjon mot det arrangøren anser som uetisk sponsing av kulturlivet. «Tross dette er Motvind fremfor alt en pro-festival. Motvind er pro-fred, pro-frihet og pro-kvalitetsmusikk!», heter det på festivalens hjemmeside.

Hvor: Nasjonal Jazzscene

Når: Torsdag til lørdag kl. 19

8. Sommerlatter

Handout

Tradisjon tro blir det Sommerstandup på Latter også i år. Det blir DJs og nye, morsomme komikere hver uke som vil holde temperaturen oppe uansett vær. På scenen denne helgen står Jørgen EP, Ole Soo, Jonny Bayer, Bjørn-Henning Ødegaard sammen med konferansier Martin Lepperø.

Hvor: Latter

Når: Torsdag, fredag og lørdag kl. 19.00 og 21.00

9. Turist i egen by

Aasen, Birgitte

Er du en av dem som går på museer når du er på ferie, men glemmer at det er mye å se i egen by? Benytt søndagen til å bli med på omvisning i Oslo ladegård – en staselig barokkbygning midt i hjertet av Oslos middelalderby. Oslo ladegård kan fortelle byens ubrutte historie fra middelalderen helt til vår egen tid, og mange interessante mennesker har bodd i eller besøkt huset. Visste du for eksempel at det har vært et kongelig bryllup her i 1589?

Hvor: Oppmøte i Oslo ladegårds hage

Når: Søndag kl. 15.00

10. Astronomishow

Rolf Øhman

Et av Oslos morsomste museer holder ferieåpent med aktivitetsprogram hver dag. Bli med på omvisninger, prøv morsomme og lærerike aktiviteter, la deg fascinere av spennende viten- og astronomishow. I verkstedene kan du boltre deg i rakettoppskyting, drager, såpebobler, blomstertrykking, 3D-printing, micro:bit robotorkester og mye, mye mer.

Er det fint vær, flyttes mange av aktivitetene ut. Rett ved museet er det også gode bade-, piknik- og turmuligheter.

Hvor: Norsk Teknisk Museum

Når: Alle dager kl. 11–18