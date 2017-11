Du kjenner ansiktet hennes. Nå kommer den spanske superstjernen til Oslo.

Rossy de Palma har et ansikt de fleste som går på kino en gang iblant kjenner igjen. Hun ble verdenskjent gjennom filmene til Pedro Almodóvar og er en av favorittmodellene til designeren Jean-Paul Gaultier. De Palma startet karrièren i musikken, og nå er hun i Oslo med eget show.

– 80-tallet i Spania var en veldig spesiell tid. Movida Madrileña, den kulturelle bevegelsen som vokste opp etter Francos diktatur, handlet om kunst, kreativitet, spontanitet og uskyldighet. Spania hadde vært i mørket, og plutselig ble lyset skrudd på. Alle var klar for en real fest. Vi var ikke opptatt av penger eller berømmelse, men vi hadde et ønske om å skape, om å sprenge grenser, sier Rossy de Palma.

Satoshi Saikusa

Kunstneren er født og oppvokst på Mallorca, men flyttet tidlig til Madrid med en klar agenda om å gjøre noe med livet.

– Jeg tror jeg oppførte meg som en 40-åring, ler hun og forteller at ved siden av festingen var det også mye alvor. I miljøet var det mye narkotika, aidsepidemien gjorde sitt inntog og med det også alvoret og døden. Men det var en morsom tid.

– Alt handlet om å være spontan. Jeg føler litt på de samme strømningene i kunstverdenen nå. Det virker som det er en gryende motbevegelse mot kapitalismen, pengejaget og politisk korrupsjon. På toppen av det hele kommer klimaendringene og skremmer livet av oss, sukker de Palma.

Ruven Afanador

Fakta: Rossy de Palma: Født i 1964 på Palma de Mallorca Filmdebuterte i Pedro Almódovars Law of Desire i 1987. Har vært modell for Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler og Sybilla Er i Oslo med showet Love, Travel & Resilience på Sentralen lørdag 4. november kl. 19.30 Fullt program for Oslo World finner du på www.osloworld.no

– Vi vanket i den samme kunstsuppen

Før de Palma slo gjennom på film spilte hun i det hun omtaler som et punkpop-band.

– Peor Imposible hadde faktisk en ordentlig sommerhit på toppen av hitlistene, så jeg har opplevd det også, ler hun før hun tillater seg å mimre litt om hvordan hun havnet foran Pedro Almodóvars kamera.

– Jeg vet det sies at Pedro oppdaget meg på en bar, men det stemmer ikke. Begge vanket i den samme kunstsuppen. Jeg jobbet på en rockabillybar for å tjene litt penger, og han var ofte innom. Jeg laget alle klærne og smykkene mine selv, og en dag spurte han hvor jeg hadde det fra, og om han kunne bruke det i en film. Det var Laws of Desire (1987), og jeg fikk en liten rolle hvor jeg egentlig bare spilte meg selv.

– Hvordan er han å jobbe med?

– I dag er han jo en stor legende, men det jeg husker aller mest fra den tiden, er hvor morsomt vi hadde det. Det var først i Kvinner på randen av nervøst sammenbrudd (1988) at jeg skjønte hva det er å være skuespiller, sier hun.

Her ser du et klipp fra låten «Susurrando» med Peor Imposible fra 1984:

– Musikk er som et helt apotek for sjelen

Lugi & Lango

Til Oslo kommer de Palma med sitt show bestående av både film, musikk, maleri og dikt.

– Kom uten fordommer! For meg har kunst alltid vært terapi, og det trenger vi i dag. Kreativiteten hjelper meg å takle livet. Virkeligheten er hardcore, men musikk er som et helt apotek for sjelen. Av og til føler jeg meg altfor sart for virkeligheten.

– Du virker jo så sterk og selvstendig?

– Ja, men det er fordi kunsten er et frirom for kreativitet og naiv nysgjerrighet. Ikke vær kynisk, det blir du bare gammel av. Jeg er 53, føler meg som en tenåring og lukter fortsatt på blomstene.

Evan Agostini / NTB scanpix

Rossy de Palma har aldri passet inn i samfunnets strenge skjønnhetstyranni og mener vi kvinner må slutte å sammenligne oss med andre.

– Vi kvinner må bli bedre kjent med oss selv. Menn kan vi nok om. Det er på tide at vi lærer å sette pris på den vi er akkurat som vi er. Vi må slutte å sammenligne oss med andre hele tiden. Ikke bruk menn som et speil. Bli kjent med deg selv, og finn din egen styrke.

– Vil du kalle deg feminist?

– Absolutt, men begrepet er for smalt. Jeg foretrekker ordet solidaritet. Solidaritet mellom kvinner, mellom mennesker uten grenser. De eneste grensene jeg setter pris på er de gastronomiske, ler hun.