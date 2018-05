1. Mesterdetektiven Purriot blir ny barneopera

– Opera skaper egne verdener der alt er mulig, og det slett ikke er noe rart at en purreløk er mesterdetektiv. Derfor passer Purriots historie så godt som opera, og derfor passer opera så godt for barn, sier operasjef Annilese Miskimmon.

Lørdag går teppet opp for komponist Gisle Kverndokk og forfatter Bjørn F. Rørviks nye barneopera Purriot og den forsvunne bronsehesten skrevet for Operaens Barnekor. Her er alle rollefigurene grønnsaker. Operaen er basert Rørvik og Ragnar Aalbus barnebøker om Mesterdetektiven Purriot. Rollen som Purriot synges av Aksel Rykkvin og Mathis Manger Winther.

Hvor: Operaens Scene 2

Når: Premiere lørdag kl. 18. Spilles til 27. mai

2. Afrika kaller Oslo

Handout

Det blinde ekteparet Amadou & Mariam fra Mali har turnert verden over med band som Coldplay og U2. De har opptrådt på Nobels fredspris-konserten til ære for Barack Obama, og på åpningsseremonien av de siste to fotball-VM. Deres nyeste album La Confusion kom i fjor, men det vil sikkert bli gjenhør med mange perler fra deres omfattende låtkatalog.

Hvor: Cosmopolite

Når: Fredag kl. 20

3. Internasjonalt kunstkollektiv

Anders Haugum, Galleri Ramfjord

Ni kunstnere fra hele verden har laget nye arbeider i Galleri Ramfjord i hele april. På denne utstillingen får du se resultatet. Elisabeth Ramfjord (47) har drevet galleriet i 20 år. Hun inviterte syv internasjonale og to norske kunstnere til Oslo i anledning galleriets jubileum, og i hele april brukte kunstnerne galleriet som et felles atelier. Utstillingen står til 20. mai.

Hvor: Galleri Ramfjord, Schwensens gate 1,

Når: Torsdag og fredag 12 – 18, lørdag og søndag 12–16.

4. Ål you need is ... Tove

Johannessen, Gitte

Ål i Hallingdal er mer enn Hellbillies og Stein Torleif Bjella: Tove Bøygard er en singer/songwriter fra samme sted, og kjent for sine sceneopptredener med sterke tekster og melodier. I fjor kom albumet Blåe Drag, som fikk rosende omtale av Aftenpostens anmelder.

Hvor: Herr Nilsen

Når: Fredag kl. 22

5. Gatefest i sentrum

Julian Eriksen

Lørdag stenges Dronningens gate for biler, butikkene trekker ut og det blir både gateleker, bilbane og historiefortelling i lavvo for de minste. I tillegg blir det street-food fra alle verdenshjørner.

– Dronningens gate er en av gatene innenfor området for Bilfritt byliv hvor vi ser et stort potensial for dem som beveger seg til fots. Denne vårfesten markerer også en ny start for Dronningens gate, hvor vi vil se mer grønt i gaten, flere sitteplasser, bredere fortau og flere aktiviteter i samarbeid med dem som driver forretning i gaten, skriver Hanna Marcussen, byråd for Byutvikling i Oslo, i en pressemelding.

Hvor: Dronningens gate

Når: Lørdag kl. 10.00–23.00

6. Vår på museet

Indrelid Trygve

Sommerens museumssesong sparkes i gang søndag med dans og musikk. Her kan publikum blant annet prøve seg som spellemann, lære å lokke, bli med på 50-talls rockekurs og delta på en gammeldags skoletime. Alle aktiviteter er inkludert i ordinær inngang til museet.

Hvor: Norsk Folkemuseum på Bygdøy

Når: Søndag kl. 11.00–16.00

7. Dette bordellet bør du gå på

Charlotte Wiig

Sigøynerpunkerne i Gogol Bordello byr på et musikalsk heksebrygg av punkrock, balkansk folkemusikk, flamenco, reggae og dub, og har bergtatt publikum verden over. Bandet har base i New York, men er en internasjonal gjeng. De debuterte i 1999, og har gitt ut flere album. Albumet Trans-Continental Hustle fra 2010 fikk frem godordene hos Aftenpostens anmelder. Men det er altså på scenen de virkelig er i sitt ess, så her er det bare å finne frem danseskoene.

Hvor: Sentrum scene

Når: Lørdag kl. 20

8. Direkte podkast

Institusjonen består av Mathea Monclaire, Camilla Tairi og Martine Forsberg som åpner alle sluser inn til sine liv som lesber, kvinner og medmennesker. Arrangørene selv beskriver det slik: «I en verden hvor menssyklusen er uregelmessig, Donald Trump er president i USA og kjønnssykdommer smitter like lett mellom to kvinner som mellom en mann og en kvinne, tar podkasten Institusjonen opp temaer som er viktige, interessante eller bare hysterisk komiske.» De tar også imot spørsmål fra publikum.

Hvor: Tøyen Startup Village, Hagegata 22

Når: Fredag kl. 19.00

9. Willie Nelson og mamma

Handout

Enmannsforestillingen Willie Nelson Kjente Mor Mi er klar for nypremière på Edderkoppen Scene. Det kan bli både morsomt, underfundig og rørende når Knut Nærums manus flettes sammen med musikk fra Willie Nelsons rikholdige katalog. I rollen som Nils er Håvard Bakke.

Hvor: Edderkoppen Scene

Når: Torsdag, fredag og lørdag kl. 19.00

10. Oslo – Seoul

Mer Film

Letters beskrives som en samtale på tvers av kontinenter, kulturer og livsrammer. Marte Vold er 37 år, småbarnsmor og bor i Oslo. Jéro Yun er 35 år og bor alene med en katt i Seoul. Han reiser for å besøke foreldrene sine som han ikke har sett på lenge og dette blir starten på et år hvor de to filmskaperne utveksler videobrev og tanker. Etter visningen blir det en samtale mellom Marte Vold og forfatter og poet Rune Christiansen.

Hvor: Kunstnernes Hus

Når: Lørdag kl. 19.00

