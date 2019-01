1. Anja i storformat

Anja Garbarek og Jo Strømgren Kompani møttes på Operaen i september 2018 med et spennende nytt samarbeid. Forestillingene ble raskt utsolgt, men nå får du en ny sjanse til å oppleve The road is just a surface. På scenen møter vi Anja Garbarek selv, bratsjist Bergmund Waal Skaslien og danser Line Tørmoen. Aftenpostens anmelder mener hun innfridde forventningene da verket ble fremført under festspillene i Bergen i fjor. Det samme mente vår musikkanmelder da albumet fra forestillingen ble sluppet.

Hvor: Operaen

Når: Torsdag kl. 19.30, lørdag og søndag kl. 18.30

2. Jenny i ny drakt

Monica Strømdahl

Den årlige improfestivalen All Ears spenner over alt fra rap, støy, frijazz og kunstmusikk til mye mer. Åpningen skjer hos Ny Musikk i Platous gate torsdag. Fredag og lørdag er Nasjonal Jazzscene Victoria og Kafe Hærverk arenaer. Blant årets artister er Jenny Hvals nye prosjekt Lost Girls, Kennel, NYX, Marcela Lucatelli, Yes Deer og Fristililluminati. Se programmet på all-ears.no

Hvor/når: Ny Musikk torsdag kl. 19, Nasjonal Jazzscene Victoria fredag kl. 19 og lørdag kl. 12 og 19, Kafe Hærverk lørdag kl. 19

3. Ryk og reis

Stein J Bjørge / Aftenposten

Så er det igjen klart for årets reiselivsmesse der nyheter og reisetrender lanseres. Nasjonale og internasjonale reiseaktører samles på Telenor Arena og er klare for å gi sine aller heteste reisetips. Kom og bli inspirert, la erfarne reiseoperatører gi deg de aller beste tips, råd og erfaringer, samt bestill reisen direkte på messen til rabattert pris.

Hvor: Telenor arena

Når: Fredag kl. 14–17, lørdag og søndag kl. 11–17

4. Operafantomet spøker flere helger på rad

Folketeateret

Andrew Lloyd Webbers The Phantom Of the Opera er en av verdens mest populære musikaler: Siden urpremieren i London 1986 er den blitt sett av over 140 millioner mennesker i 30 land. The Phantom of the Opera er en fortelling om kunstens inspirasjon og kraft, og om å lengte etter kjærlighet. I handlingens sentrum står det mystiske og ensomme operafantomet på operaen i Paris og hans besettelse av ballettdanserinnen Christine Daaé. Aftenpostens anmelder kaller forestillingen «et melodrama på høyoktan».

Hvor: Folketeateret

Når: Hver fredag kl. 19.30 og lørdag kl. 14.30 og 19.30 frem til 23. mars

5. Omar vet hvordan man fester

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Bryllupssanger, Nobelkonsert-artist og universets kuleste mann, ifølge Noisey/Vice: Omar Souleyman er klar for Oslo. Den syriske dansemusikk-kongen spiller en energisk miks av arabisk dabke og acid house og har jobbet med artister som Björk og Four Tet. Sangene handler om kjærlighet, i ordets videste betydning – en distraksjon og motvekt til urolighetene i Souleymans hjemland: «If things return to normal and calm down in Syria, I’d go back to my wedding performances.»

Hvor: Rockefeller

Når: Torsdag kl. 19

6. Elskovsdrikk i gymsal

Erik Berg

Regissøren eksperimenterer med både miljø og handling i Operaens oppsetning av Gaetano Donizettis opera Elskovsdrikken, men den vakre musikken er den samme som under urfremførelsen i 1832 i Milano. Fortsatt er det en «elskovsdrikk» som skal gi den unge mannen selvtillit til å nærme seg den uoppnåelige kvinnen i en kjærlighetshistorie med forviklinger og humor.

Les Aftenpostens anmeldelse: Sprudlende elskovsdrikk

Hvor: Operaen

Når: Torsdag kl. 19, lørdag kl. 18

7. Rørende japansk anime

CINEMATEKET

«Da mascaraen begynte å renne, ønsket denne filmanmelderen at hun hadde husket å ta med seg lommetørkle. For mot slutten av denne nydelige fabelen om en mors kjærlighet må jeg innrømme at det kom noen tårer,» skrev vår filmanmelder om Mari Okadas eventyrfilm Maquia.

Maquia bor i et fjernt land langt fra menneskenes verden. Her spinner de et vakkert tøy knyttet til skjebnen. En dag blir den idylliske tilværelsen brutt da en hær av skumle drager fra kongefamilien Mesarte angriper. Filmen er et fantasifullt eventyr med særpreg.

Hvor: Cinemateket

Når: Fredag og søndag kl. 18.00

8. Monstrene er tilbake

Promo

Monster Magnet er et av de mest suksessrike og innflytelsesrike bandene i stonerrock-sjangeren. Gjennombruddet kom med albumet Powertrip, som førte til turnering med band som Aerosmith, Metallica og Marilyn Manson. Med sin tunge miks av metal, punk, spacerock og psykedelia har de erobret verden, og singelen «Negasonic Teenage Warhead» fra albumet Dopes to Infinity ga dem et internasjonalt gjennombrudd.

Hvor: Parkteatret

Når: Søndag kl. 19

9. Ennå ikke sjakkmatt etter VM?

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Over ti kvelder i vinter vil fire av Norges sterkeste spillere tilbringe kveldene på The Good Knight mens de forsvarer de norske fargene i verdens største online-turnering Pro Chess League. Du kan følge online-turneringen fra barkrakken med livekommentering av Jon Ludvig Hammer. I fjor besto Norway Gnomes av stormesterne Magnus Carlsen, Jon Ludvig Hammer, Aryan Tari, Johan-Sebastian Christiansen, Johan Salomon og Torbjørn Ringdal Hansen, så årets lag bør være relativt sterkt.

Hvor: The Good Knight, Badstugata

Når: Torsdag fra ca. kl. 18.30

10. Sammen på scenen

Anne Valeur

Susanna & David Wallumrød er søskenbarn og har spilt sammen nå og da gjennom oppveksten. Etter mange år har de kommet sammen igjen. David er kjent som en av Norges mest brukte keyboardister med artister som Bjørn Eidsvåg, Odd Nordstoga og Knut Reiersrud. Susanna er kjent som artist med egne prosjekter.

Hvor: Cafeteatret, Hollendergata 8

Når: Søndag kl. 20.00