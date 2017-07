10 tips for helgen (28.-30. juli)

1. Musikk under broen

Minifestivalen Under the bridge er inspirert av ikoniske Brooklyn Bridge, som binder sammen to forskjellige bydeler og kulturer. I Oslo representerer broen hvor Ring 3 krysser Akerselva det samme, skriver arrangørene.

Med universell musikk ønsker festivalen å feire kulturmangfoldet og nyte bysommeren. I tillegg til musikk blir det et utvalg food trucks og street art-kunstnere. Men i sentrum står selvsagt artistene: Olefonken, Ruby Empress, Svømmebasseng, Âme og selveste Bugge Wesseltoft med band står klar under broen for å underholde deg.

Hvor: Gjerdrums Vei 10D, Nydalen

Når: Lørdag fra kl. 14.00

2. Stjernefiolinist i museet

Handout

Den australske fiolinisten James Dong fremføre Bachs samtlige sonater og partitaer for solofiolin. Disse verkene står sentralt i Bachs enorme produksjon og er hjørnestenen i enhver fiolinists repertoire. Verkene fremføres sjeldent da de, ifølge arrangøren, er uhyre krevende å utøve.

Hvor: Vigeland-museet

Når: Lørdag og søndag kl. 14.00. Billettsalget åpner kl. 12 hver konsertdag.

3. Norsk filmhistorie

Fra 1906 til 1919, da filmmediet var nytt og den nasjonale bølgen i norsk film på 1920-tallet ennå ikke hadde gjort seg gjeldende, ble det produsert 19 norske spillefilmer. De færreste er bevart, men det finnes andre kilder til kunnskap.

En viktig kilde er filmsensuren, som i sine første år ble utført av lokale polititjenestemenn over hele landet. På grunn av den, har vi i dag noen minutter med levende bilder fra filmen Dæmonen. Dette er kuriøse klipp som ble for voldsomme i sin samtid. Du kan se klipp fra tidlig norsk filmhistorie på utstillingen Stumme filmspor. Norsk spillefilm før 1920.

Hvor: Nasjonalbiblioteket

Når: Varer til 30. september

4. Fest på taket

Klubbkonseptet Diskotaket inviterer til fest for å feire 5-årsjubileet til Touchdown (Fredfades & Dirtyhans). I den anledning flyr de inn Tom Noble (Superior Elevation, NYC) for å spille sjelden disco, boogie & modern soul.

Hvor: Leiligheten, Rockefeller

Når: Fredag kl. 22.00

5. Vandring på festningen

Kristin Aafløy Opdan

Årringer i stein er navnet på teaterstykke som tar deg med på en vandring gjennom 700 års historie på Akershus festning. Et vandreteater betyr at både du som publikum og skuespillerne forflytter dere rundt på festningen. På turen møter du blant andre Henrik Wergeland, Dronning Margrete og Knut Alvsson i ni ulike tablåer.

Vandreteateret hadde premiere i fjor og kan være et fint alternativ til en ren omvisning.

Hvor: Akershus festning

Når: Onsdag – fredag kl. 12 og lørdag og søndag kl. 12 og 14. Spilles til og med 13. august.

6. Hysj, topp hemmelig

Olav Olsen

Sofar Sounds er intime, gjesteliste-baserte konserter som presenterer spennende musikk på unike steder i Oslo. I et nedstrippet sett spiller tre artister/band fire-fem sanger hver.

Du får ikke kjøpt billetter til disse konsertene på vanlig vis. Du må gå inn på websiden deres og søke om billetter. Du får ikke vite nøyaktig hvor konsertstedet er før dagen før. Hvilke artister du får oppleve, avsløres ikke før du faktisk er på konserten.

Her søker du om billetter til lørdagens mystiske konsert.

Hvor: Et sted i Gamlebyen

Når: Fredag kl. 19.45

7. Den frosken, den frosken

Plateselskapet No. 13 inviterer til en helaften med den visegruppen Frosk. De er kjent for kampsanger som «Direktøren», «Onkel Skrue» og «Stev». Det er lenge siden de ga ut sin siste plate, nærmere bestemt Kråker i lufta fra 1976. Nå er de tilbake med nytt, dagsaktuelt materiale og klare for det vanskelige album nummer to.

Hvor: Kulturhuset

Når: Lørdag kl. 19.00

Ingar Storfjell

8. Omvisning i skulpturparken

Det er ikke alltid like lett å finne frem til all den spennende kunsten i Ekebergparken. Noen av skulpturene er godt gjemt. Da kan det være greit å bli med på omvisning med kunnskapsrike guider som loser deg fra sted til sted.

Hvor: Ekebergparken. Oppmøte foran Lunds hus

Når: Søndag kl. 13.00

9. Bluescruise

Tre timer med levende bluesmusikk om bord på en seilskute. Turen går forbi Bygdøy og Snarøya, mellom øyene i Vestfjorden før Oslofjorden krysses over til Nesoddlandet og videre forbi Operaen og Akershus festning. Bandet Løs Jakke skal sørge for god musikk om bord.

Hvor: Avgang fra Rådhusbrygge 3

Når: Fredag kl. 18.30

10. Sterke følelser på banen

David J. Phillip / TT / NTB scanpix

Fotball kan få voksne menn til å gråte. Det er sterke følelser involvert når to lag slåss om makten over en ball. Som en del av oppkjøringen til Premier League-sesongen 2017/18, skal Manchester United finpusse formen mot Vålerenga i Oslo.

Hvor: Ullevaal stadion

Når: Søndag kl. 19.00.