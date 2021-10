Bli med og stem frem det beste Oslo har å by på

Aftenpostens kulturredaktør Cecilie Asker og Oslo-kommentator Nazneen Khan-Østrem er juryledere i kåringen «Oslos beste».

«Oslos beste» er Aftenpostens kåring av de beste stedene og tilbudene i byen. Nå kan du nominere dine favoritter.

12. okt. 2021 10:24 Sist oppdatert nå nettopp

Her kan du nominere dine Oslos-favoritter.

Hvilket bakeri er byens beste? Hvor finner du Oslos mest romantiske sted? Med kåringen «Oslos beste» skal vi finne svar på akkurat det.

– Vi leter etter de stedene som ikke nødvendigvis serverer den dyreste og fineste maten, eller har det flotteste lokalet. Vi leter etter Oslos hjerte og Oslos sjel, sier kulturredaktør Cecilie Asker i Aftenposten.

Sammen med Oslo-kommentator Nazneen Khan-Østrem skal Asker lede juryen som leter etter Oslos beste.

Det blir totalt ti kategorier. Hele byens befolkning er invitert til å nominere og stemme frem sine favoritter.

Se alle kategoriene lenger ned i saken.

Alle kan nominere

Nå kan du nominere steder og tilbud under hver av de ti kategoriene. Nominasjonssiden er åpen frem til månedsskiftet oktober/november.

Du kan nominere i så mange kategorier du ønsker.

Hver nominasjon må inneholde en begrunnelse. Hva er det som er spesielt med stedet eller tilbudet?

Etter at nominasjonene er gjort, vil en jury velge ut ca. fem kandidater pr. kategori.

Juryen kommer til å vektlegge begrunnelsene dere har skrevet.

Så fort juryen har valgt ut sine kandidater, vil vi igjen åpne for avstemning. Det er Oslos befolkning som skal stemme frem det beste byen har å by på, kategori for kategori.

Blant kategoriene i kåringen er Oslos beste vinbar og beste scene.

Oslos uoppdagede perler

Asker og Khan-Østrem oppfordrer alle til å nominere både stort og smått. Juryen skal legge vekt på om nominasjonene inneholder gode historier og at de representerer hele byen.

– Så her gjelder det faktisk å file litt på teksten sin når man nominerer, og tenke at man skal ha en god begrunnelse, sier Asker.

Kåringen av byens beste vil kanskje gi leserne nye opplevelser og nye oppdagelser i Oslo.

– De aller fleste vet jo allerede at Oslo er en by som byr på mye, men jeg er helt sikker på at det finnes perler der ute som mange ikke kjenner til, sier Asker.

Jury fra hele byen

Juryen består av ti personer som alle har en sterk tilknytning til Oslo.

– Vi har hentet inn folk med litt ulik type Oslo-kompetanse. Noen har stått på en scene, noen er samfunnsdebattanter, noen har vært aktive brukere av byen, sier Asker.

Juryen består av folk fra hele byen og i alle aldre. Den yngste er i 30-årene, og den eldste er i 80-årene.

– Hver av dem bærer med seg sine erfaringer og sitt blikk. De har levd Oslo, sier Khan-Østrem.

Dette er juryen

Sandeep Singh (35) Hvem: Programleder. Jeg elsker Oslo fordi jeg ikke alltid føler meg 100 prosent norsk eller indisk, men jeg er alltid 100 prosent oslosk, byen er mitt anker.

Nora Ibrahim (32) Hvem: Utviklingssjef The Oslo company og styremedlem Oslo filmfond. Jeg elsker Oslo fordi det er en stor, men liten by, som oppleves vital og i konstant endring, med masse gøy som skjer. Som en bonus har vi i tillegg Oslofjorden og marka som omkranser oss.

Ingeborg Moræus Hanssen (83) Hvem: Tidligere kinosjef i Oslo, foredragsholder og pensjonist. Jeg elsker Oslo fordi den er en storby, fordi den er urban med asfalt, opera, kino og kirke.

Julie Ilona Balas (30) Hvem: Influenser og kokebokforfatter. Jeg elsker Oslo fordi det er så utrolig mange forskjellige og spennende spisesteder her, og man kan alltid oppdage noe nytt.

Erling Fossen (57) Hvem: Forfatter og debattant. Jeg elsker Oslo fordi menneskene her hele tiden jakter på nye eventyr og har en grunnholdning om at alt er mulig.

Ingeborg Heldal (48) Hvem: Redaktør i KK. Jeg elsker Oslo fordi hun er varm, kald, stygg, pen, imøtekommende, uoversiktlig, sær og inkluderende – og rett og slett er verdens beste by å bo i.

Ahmed Mamow (30) Hvem: Komiker og skuespiller. Jeg elsker Oslo fordi denne byen er for fin for bare én person. Greit å dele det med flere.

Erling Dokk Holm (57) Hvem: Forsker ved NMBU. Skriver om arkitektur og byutvikling i Aftenposten. Jeg elsker Oslo fordi den gror godt med sine voksesmerter.

Monica Csango (52) Hvem: Forfatter, regissør og samfunnsdebattant. Jeg elsker Oslo fordi menneskene her er mine venner og fordi byen strekker seg etter nye og viktige mål.

Ellen de Vibe (69) Hvem: Rådgiver. Jeg elsker Oslo fordi det er en kompakt hovedstad med store by- og naturkvaliteter, flott byrom og identitetsfulle byområder.

Dette er de ti kategoriene:

01. Butikk

Klesbutikken der du får lyst til å prøve alt. Blomsterbutikken med den hyggelige personen bak kassen. Hvilken butikk vil du anbefale andre Oslo-borgere å besøke? Denne kategorien er bred, og alle typer butikker kan nomineres.

02. Vinbar

Naturvin, klassisk vin, vin til mat. Oslos har en lang liste med vinbarer. Alle har sin særegenhet. Hvilken av byens vinbarer mener du gir den beste opplevelsen?

03. Opplevelser for barn

Utendørs utfoldelse eller innendørs magi? Hvor i byen finner vi Oslos beste opplevelse eller aktivitet for de yngste?

04. Scene

Fra lokale teaterscener til konsertsalene i sentrum: Igjen er byen full av musikk, forestillinger, dans og stand-up. Hvilken scene har det mest imponerende programmet, den beste atmosfæren og alltid god stemning?

05. Markastue

Hvor finner du de beste bollene, de hyggeligste folkene og den flotteste beliggenheten i Oslo-marka? I denne kategorien setter vi stopp ved Oslo kommunes grenser.

06. Forening

I denne kategorien kan du nominere alt fra idrettslaget med den utrolige dugnadsånden til den lokale frimerkeklubben som møtes i blokken der du bor. Hvilken forening er Oslos beste?

07. Mest romantiske sted

Har du og kjæresten et favorittsted å dra til når dere skal dyrke romantikken? Nominer stedet og spre kjærligheten videre!

08. Nabolagsrestaurant

Pub, restaurant eller kafé: Hvor i byen finner vi de lokale serveringsstedene som hele nabolaget elsker?

09. Bakeri

For noen betyr bakeri napoleonskake, for andre er det kanskje surdeig eller rugbrød. Hvilket bakeri mener du fortjener tittelen Oslos beste?

10. Pizza

Amerikansk eller italiensk. Flat eller tykk bunn. Alle liker pizza, og alle har en favoritt. Her kan du nominere både lokale takeaway-sjapper, ambisiøse restauranter og trendy nykommere.