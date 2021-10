Therese Aasvik har bodd over 30 forskjellige steder, men måtte hit for å finne roen

Bydelen kom på 21. plass i magasinet Time Outs kåring over de 49 kuleste nabolagene i verden.

Therese Aasvik og mannen bestemte seg, helt tilfeldig og i siste liten, for å by på huset de nå eier i Maridalsveien. Det har de ikke angret på.

Vilde Bratland Hansen Journalist

Tomm W. Christiansen Fotograf

Nå nettopp

– Jeg har bodd over 30 forskjellige steder, men måtte til Sagene for å finne roen.

Det sier forfatter Therese Aasvik. De siste syv årene har hun bodd i et av trehusene i Maridalsveien: – Jeg elsker energien, det føles som at alle er velkomne. Jeg får en slags landsbyfølelse her.