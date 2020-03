Dette er de nominerte til årets skolerevypriser

21 år etter at den aller første revyprisen ble delt ut til skolerevymiljøet i Oslo, er det igjen duket for en teatralsk gallaaften i skolerevyens tegn. I år skal syv ulike priser deles ut.

– Jeg vil si at nivået på årets skolerevyer er bra, ikke minst har vi merket oss at det har vært satset sterkt på det rent musikalske. Mange av årets revyer har lekt seg veldig med formuttrykket sitt, noen har hatt veldig originale konsepter, sier Aftenposten revy- og teateranmelder Per Christian Selmer-Anderssen.