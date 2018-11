En av de mest bisarre, sjokkerende og morsomme scenene i Tolga Karaçeliks Sommerfugler som vises under årets Film fra sør-festival, er en ganske blodig affære. Uten å avsløre for mye kan vi si at noe overraskende eksploderer foran øynene på en av filmens hovedpersoner.

– På stedet jeg kommer fra, har ting en tendens til å eksplodere av og til, sier Tolga Karaçelik kryptisk.

Han er fra Istanbul i Tyrkia. Etter kuppforsøket i 2016 og president Recep Tayyip Erdogans påfølgende massearrestasjoner og innstramming av pressefriheten er det ikke enkelt å være filmskaper i landet. Karaçelik støttet fengslede journalister, noe som medførte at han ble fratatt økonomisk filmstøtte av kulturdepartementet.

– I Tyrkia kan alle bli kalt forræder. Fem millioner borgere som stemte på et politisk parti, ble kalt forrædere. Den politiske opposisjonen ble kalt forrædere. Jeg, sammen med noen andre, er satt på en svarteliste. Det er umulig for oss å få økonomisk støtte fra departementet. Årsaken er enkel: De vil skape sin egen kulturelite. Dermed vil de hindre oss andre i å lage film, mener han.

– Min politiske motstand er å fortsette å lage film

Sommerfugler, som er en slags svart komedie, ble spilt inn på lavbudsjett på bare 18 dager. Debutfilmen hans, Toll Booth, ble en stor suksess i Tyrkia. Film nummer to, Ivy, var dypt politisk og ble knapt vist i hjemlandet.

– Å lage film i Tyrkia er vanskelig. Men når jeg tenker meg om, er det å lage uavhengig film vanskelig over alt. Jeg liker ikke å klage, så min politiske motstand er å fortsette å lage film.

Sommerfugler forteller historien om tre søsken som etter 30 år uten kontakt, får en telefon fra sin far. Sammen reiser de tilbake til hjembyen. Karaçelik ble inspirert til å lage filmen etter at han mistet sin onkel, som sto ham nær.

– Det var han som fikk meg til å lese Homer da jeg bare var seks år. Han introduserte meg for poesi, Kafka og Dostojevskij. Jeg har skrevet dikt og noveller siden jeg var liten.

Skulle bli advokat

Det var ikke filmskaper han hadde tenkt å bli. Han startet på jusstudiet, men hadde ikke sansen for de rigide strukturene. Derfor begynte han raskt å se seg om etter andre måter å uttrykke seg på. Etter et år på filmskole i New York hadde han ikke noe valg.

– Det vokste inne i meg. Det å lage film er ikke noe jeg gjør, det er en del av meg. Det er ikke jusen som inspirerer meg som filmskaper, det er noe mer spirituelt. Men den strenge måten å tenke på har hjulpet meg når jeg lager film – å ta ting skritt for skritt.

Hans nye film er blitt vist i hjemlandet og sett av over 140.000 på kino. Filmen mottok juryprisen under årets Sundance-festival.

– Publikummere med ulik sosial bakgrunn har likt filmen – inkludert de mer konservative. Jeg tror de satte pris på oppriktigheten, spesielt i skildringen av imamen som har begynt å tvile. Jeg er fornøyd med reaksjonene filmen har fått i Tyrkia. Det gir meg håp som filmskaper.

Tolga Karaçelik er en av hovedgjestene under årets Film fra sør-festival. Du kan møte ham til en samtale på Cinemateket den 10. november.