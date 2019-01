Oslos musikkliv rommer alle tenkelige sjangere, og du kan gå på konsert så å si hver dag i et helt år uten å høre de samme artistene. I denne oversikten har vi funnet de største konsertene frem til juni, når festivalsesongen tar skikkelig fart.

Siden vi bare har tatt med større navn, er det mulig at du vil savne din favorittartist eller -sjanger. Da kan du trøste deg med at vi også har ti tips for helgen hver uke, der vi også tar med mindre band og scener.

NB: Forbehold om at enkelte konserter kan være utsolgt.

Januar

Lørdag 19. januar

Terje Rypdal Conspiracy

Nasjonal Jazzscene Victoria

En av Norges fremste gitarister med nytt prosjekt.

Dan P. Neegaard

No. 4

Operaen

Suksessrik poptrio fra Oslo.

24. til 26. januar

Djangofestivalen

Cosmopolite Scene

Swingjazzlegenden Django Reinhardt feires med stor festival.

Mandag 28. januar

Ennio Morricone

Telenor Arena

«All filmmusikks far» med eksklusiv opptreden.

Tirsdag 29. januar

Years & Years

Sentrum Scene

Britisk synthpop med R & B-, house- og elektronika-elementer.

Onsdag 30. januar

Lil Mosey

Sentrum Scene

Amerikansk rapper som slo igjennom med låten «Noticed».

Onsdag 30. januar

Aminé

Parkteatret

Amerikansk rapper som blander sjangere.

Februar

Javier Auris

Fredag 1. februar

Union Carbide Productions

Vulkan Arena

Svensk kultband gjenforenes for å spille brutal rock.

Fredag 1. og lørdag 2. februar

Madrugada

Oslo Spektrum

Norges mest melankolske mørkemenn er tilbake.

Les comeback-intervjuet til Madrugada

Søndag 3. februar

Mastodon

Oslo Spektrum

Amerikansk hardrock med progressive elementer.

Les anmeldelse av Mastodon-albumet Emperor of sand

Truls Mørk & Håvard Gimse

Operaen

Norges fremste cellist og pianist setter hverandre stevne.

Stenersen Tor G

Mandag 4. februar

Flogging Molly

Sentrum Scene

Rocka festmusikk med irsk tilsnitt.

Tirsdag 5. februar

The Revolution

Sentrum Scene

Princes legendariske backingband vender tilbake.

Lørdag 9. februar

Twenty One Pilots

Telenor Arena

Amerikansk duo som blander hiphop, indie, elektropop og rock.

A-laget & Dårlig vane

Sentrum Scene

Bergens-rap med kultstempel og «Skam»-suksess.

Erased Tapes records

Mandag 11. februar

Nils Frahm

Folketeateret

Tysk musiker og komponist som blander klassisk og elektronisk musikk.

Les anmeldelse av albumet All music

Fredag 15. februar

Bastille

Sentrum Scene

Britisk indiepop-band.

Loma Vista Records

Torsdag 21. februar

Ghost

Oslo Spektrum

Svensk hardrock med stadionappell.

Les anmeldelse av Ghost-albumet Prequelle

Søndag 24. februar

Karita Mattila

Operaen

Finnen er en av verdens mest etterspurte dramatiske sopraner.

Tirsdag 26. februar

Lil Xan

Sentrum Scene

California-rapper som slo igjennom med låten «Betrayed».

Mars

Universal Music

Søndag 3. mars

Nicki Minaj

Oslo Spektrum

Prisbelønnet pop- og rapartist samt modell og skuespiller fra Trinidad og USA.

Amy Harris / TT NYHETSBYRÅN

Mandag 4. mars

Anderson. Paak

Oslo Spektrum

Sanger og låtskriver som favner soul, funk og hiphop.

Les anmeldelse av albumet Oxnard

Torsdag 7. mars

Mulatu Astatke

Cosmopolite

Veteranen innen ethio-jazz er tilbake i Oslo.

Storfjell, Ingar

Lørdag 9. mars

Billy Cobham: The Crosswind's Project

Cosmopolite

Smått legendarisk jazztrommeslager.

Tirsdag 12. mars

GZA

Parkteatret

NYC-rapper med bakgrunn i legendariske Wu-Tang Clan.

KIERAN DOHERTY

Florence + The Machine

Oslo Spektrum

Dramatisk britisk indiepop.

Slik låt det da Florence fikk 6'er under Øyafestivalen

Onsdag 13. mars

Melissa Etheridge

Sentrum Scene

Prisbelønnet låtskriver og sanger innen americana-sjangeren.

Shawn Mendes

Oslo Spektrum

Canadisk popartist og låtskriver.

Stenersen, Tor G

Torsdag 14. mars

Andrea Bocelli

Telenor Arena

Stjernetenor som også krysser over fra opera til pop og latin.

Les anmeldelse av konserten i 2017

Onsdag 20. mars

Dave Matthews Band

Oslo Spektrum

Amerikansk feel good-rockeband med mange albumsuksesser.

Torsdag 21. mars

Femi Kuti & The Positive Force

Cosmopolite

Kompromissløs saksofonist og sanger som spiller afrobeat.

Fredag 22. til søndag 31. mars

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Oslos kirker

En rekke konserter i byens små og store kirkerom.

Paal Audestad

Fredag 22. og lørdag 23. mars

Aurora

Sentrum Scene

Norsk sanger og låtskriver som spiller indie- og synthpop.

Les intervju og anmeldelse av fjorårets album

Lørdag 23. mars

Staysman & Lazz – Den sykeste festen

Oslo Spektrum

Festgutta med gjesteartister, pyro m.m.

Karlsen, Anette / NTB scanpix

Onsdag 27. til lørdag 30. mars

Karpe

Rockefeller

Norske rapstjerner med nytt og kortere navn, men med samme hits.

Les anmeldelse fra Spektrum-konserten i 2017

Lørdag 30. mars

Highasakite

Oslo Spektrum

Populært norsk indiepopband.

April

Siv Dolmen

Fredag 5. og lørdag 6. april

Unge Ferrari

Sentrum Scene

Onsdag 10. april

Sharon Van Etten

Parkteatret

Amerikansk sanger, låtskriver og skuespiller som spiller indierock.

LUC GNAGO / X01459

Torsdag 11. april

Salif Keita

Cosmopolite

Afropop-legenden fra Mali er tilbake.

Onsdag 17. april

Rufus Wainwright

Oslo Konserthus

Amerikansk-canadisk sanger og låtskriver med sin egen stil.

Les anmeldelse av albumet Out of the Game

Torsdag 18. til søndag 21. april

Infernofestivalen

Rockefeller

Heavyrock og metal i påsken. Med bl.a. Dimmu Borgir, 1349 og Opeth.

Amy Harris / TT NYHETSBYRÅN

Tirsdag 23. april

Rita Ora

Sentrum Scene

Britisk/kosovoalbansk skuespiller og sanger innen R & B og soul.

Mai

Fredag 3. mai

Orchestra Baobab

Cosmopolite

Senegalesisk etno-pop-band som ble dannet på 1970-tallet.

Fredag 10. mai

John Scofield

Nasjonal Jazzscene Victoria

Innovativ gitarist, bandleder og komponist med nytt album i bagasjen.

Lørdag 11. mai

Motorpsycho

Sentrum Scene

Norsk rockeband med progressive kanter feirer 30 år.

Dette mener vår anmelder om albumet The Tower.

Mary Altaffer / AP

Søndag 12. mai

Diana Damrau

Operaen

Sopranen er hyllet som en av verdens ledende koloratursopraner.

Tirsdag 14. mai

Steve Hackett

Sentrum Scene

Originalgitaristen fra Genesis fremfører bandets klassiske album Selling England by the Pound.

Søndag 19. mai

Mumford & Sons

Oslo Spektrum

Prisbelønnet pop-, folk-, country- og bluegrass-band fra England.

Axel Heimken / TT NYHETSBYRÅN

Tirsdag 28. mai

Lenny Kravitz

Oslo Spektrum

Amerikansk artist som blander funk, pop og rock.

Torsdag 30. mai

The Smashing Pumpkins

Oslo Spektrum