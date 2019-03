Nydalenrevyen 2019: Gøyest når de ikke er drøyest, hvis det er lov å si

1 2 3 4 5 6 Nydalenrevyen 2019: «Hvis det er lov å si»

Hva er egentlig lov å si, spør Nydalenrevyen 2019, som omhandler ord, temaer og budskap man ikke snakker høyt om i frykt for hvordan folk vil reagere.

Vi møter Jørgen som doper ned den uinteresserte daten sin og konkluderer med at «nei betyr egentlig ja». Vi møter jenta som søker Teaterhøgskolen for sjette gang, denne gangen utkledd som en muslimsk gutt i håp om å komme inn gjennom skolens utlendingskvote. Og vi møter de to jentene som har byttet kjønn for å slippe all baksnakkingen på jentedo.

Med andre ord, politisk ukorrekthet og harselering med krenkehysteri kommer som perler på en snor. Enkelte sketsjer er dessverre drøye uten å være særlig morsomme, men i sine originale gullkorn er Nydalenrevyen 2019 helt genial.

Nydalenrevyen 2019

Velsmurt maskineri

Hvis det er lov å si fortjener først og fremst ros for å være en svært stram og gjennomarbeidet forestilling hvor alt går på skinner. Både skuespillerne og bandet fremstår så profesjonelle at man skulle tro de ikke hadde gjort stort annet å sette opp revy de siste ti årene.

Her er det ingen note eller kunstpause som ikke er planlagt i detalj. At også lys og lyd går knirkefritt hever helhetsinntrykket, og gjør at Nydalenrevyen 2019 oppleves som et velsmurt maskineri. Samtlige av de åtte skuespillerne viser både karisma og komisk talent, og har et imponerende energinivå.

Den minimalistiske, svarte scenen og en sparsom bruk av rekvisitter og kostymer kler også forestillingen godt.

Emily Garbarek og Agnes Akre

Sjarmerer i senk

Revyens første høydepunkt kommer mot slutten av første akt i den tidsriktige sketsjen «Født i feil art». Jeg blir umiddelbart skeptisk når de to første kvinnelige skuespillerne entrer terapirommet som kattedyr, men sjarmeres i senk når Celine Slinning Ryssmo og Helena Bjerke kommer inn som hakkespett og pinnedyr. Det hele rundes av i et imponerende sangnummer, glimrende fremført av Bjerke, om drømmen å være pinnedyr. Dette nummeret vil jeg huske lenge.

Også rapnummeret der Språkrådet er samlet for å omformulere ord som kan oppfattes som ubehagelige og krenkende, føyer seg inn i rekken av revyens originale og lattervekkende gullkorn. Det er både overraskende og hysterisk når Ryssmo med et lurt smil omformulerer «mensen» til «mensén» med en enkel apostrof.

Også Jørgen Lervik Dahlstrøm viser seg som et stort komisk talent i flere av sketsjene.

Emily Garbarek og Agnes Akre

Fakta: Disse revyene anmelder vi i 2019 Premiere 3. januar: OHG-revyen, Blindernrevyen Premiere 4. januar: Munchrevyen, Nissenrevyen, OBS-revyen Premiere 5. januar: Persrevyen Premiere 6. januar: Rudrevyen Premiere 7. januar: Ullernrevyen, Fossrevyen Premiere 10. januar: Snilerevyen Premiere 21. januar: Vallerrevyen Premiere 31. januar: Askerrevyen Premiere 25. februar: Nesbrurevyen, Nadderudrevyen, Stabekkrevyen, Eikelirevyen, Kattateateret, KG-teateret Premiere 26. februar: Sandvikarevyen, Skirevyen Premiere 27. februar: Frognrevyen, Elvebakkenrevyen, Lambertseterrevyen Premiere 28. februar: Kongshavnrevyen, Nydalenrevyen Premiere 3. mars: Nesoddrevyen Premiere 5. mars: Bjerkerevyen Premiere 13. mars: Åsrevyen

Best når den unngår klisjeene

I fjor fikk Nydalenrevyen kritikk for å vikle seg inn i litt for kompliserte premisser. I år har de imidlertid gjort det enklere for seg selv. Noen steder kanskje litt for enkelt og stereotypisk, som i de gjentagende sketsjene som gjør narr av jenter som snakker babystemme, baksnakker og stenger hverandre ute. Det er litt gøy den første gangen – men ikke fullt så gøy de tre neste.

Nydalenrevyen bommer også litt i musikalnummeret der Gabrieles «Fem fine frøkner» er omgjort til «Fem små sekunder» og omhandler gutter som kommer for fort i sengen. Skuespillerne synger og danser bra, og låten er fengende, men det hjelper dessverre lite når poenget hverken er særlig festlig eller originalt.

Det er heller når Nydalenrevyen unngår klisjeene og stereotypiene, og tørr å være kreativ, leken og litt rar, at Hvis det er lov å si glimter til som en revy i toppklasse.