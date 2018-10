Alt står på spill i Utelivs-Oslo

Fakta: Oche dart Åpner 19. oktober i Torggata 26 Holder åpent kl. 15 (12) – 03.30 torsdag til lørdag. Søndag til onsdag stenger de kl. 01. 20 dartskiver fordelt på to etasjer, 150 sitteplasser, bar og restaurant nede og egen spillavdeling oppe.

– Vet du hva «oche» betyr?

– Det uttales åkki og er betegnelsen på linjen du skal stå bak når du kaster pilene i dart, sier Cathrine Green.

Hun er bookingsjef på Oche, en ny bar i Torggata som spesialiserer seg på nettopp dart. Et tilsvarende sted i London heter Flight Club og åpnet for tre år siden. Nå er det altså Oslos tur.

På Oche er målet å senke terskelen for alle som vil prøve seg med pilene: Dette er nemlig elektroniske dart. Det betyr blant annet at man får anvisninger på skjermen over dartskiven når man skal kaste.

– Spis, drikk og vær sosial. Det geniale med denne typen dart er du slipper å konsentrere deg om poengstillinger og hvor pilen har truffet – spillet tenker for deg, sier eier og utelivsgründer Geir Oterhals.

Ingar Storfjell

Tappekran ved bordene og pulled pork-is

Lokalene på 1300 kvadratmeter over to etasjer i Torggata inneholder blant annet separate rom som kan leies av bedrifter. Tilsammen har stedet plass til 480 personer.

I tillegg til fire forskjellige typer dartspill (201, Killer, High Striker og Shanghai), kan Oche friste med åtte ølsorter på tapp, rene viner, klassiske drinker og egne signaturdrinker.

– Hver skive har også en serviceknapp, så du kan få hjelp med spillet eller bestille mat og drikke. Vi har også pitchere og egen tappekran på tolverbordene, sier Oterhals.

Ingar Storfjell

På kjøkkenet blir det blant annet deleretter, sliders og vanlige burgere, shish kebab, falafel og oval pizza.

– Dessuten østers, og vår helt egne spesialitet: pulled pork-iskrem, avslutter Oterhals.

Oslo får sin første sjakkbar

Fakta: The Good Knight Åpner 7. november i Badstugata 1 (sjakk-VM starter 9. november). Åpningstider: Kl. 10–01 mandag-torsdag, 10–03 fredag-lørdag. Ca. 40 sjakkbord og plass til 100–120 personer.

Et annet nytt tilskudd til Utelivs-Oslo er sjakkbaren The Good Knight, som tar over lokalene i peruanske Piscoteket i Badstugata.

– Dette blir en kul bar og kafé, samt arrangement- og kurslokale. Uavhengig av om du er sjakkinteressert eller ikke, og uansett hvilket nivå sjakkferdighetene dine ligger på, sier Kristoffer Gressli.

Sammen med stormester i sjakk Torbjørn Ringdal Hansen, festivalgründer Lars Petter Fosdahl (OverOslo), Runar S. Eggesvik og Arnt O. Andersen i byrået Trøbbelskyter skal de lage «verdens beste sjakksted».

Siri Øverland Eriksen

Det er et sjakktrekk å åpne baren to dager før verdensmesterskapet i sjakk, der ikke helt ukjente Magnus Carlsen deltar. Det er visstnok ikke umulig at han også dukker opp på The Good Knight, siden Hansen var Carlsens første sjakktrener.

– Vi skal selvfølgelig vise alle kampene på storskjerm, sier Gressli.

Barselsjakk og seniorsjakk

I tillegg til sjakk for alle, på alle nivåer, blir det sjakk på storskjerm, nybegynnerkurs og muligheter for kaffe og bakervarer eller et glass øl på The Good Knight.

Hvis man ikke har noen å spille med, kan man ta et parti i baren med den sjakk-kyndige bartenderen.

– Vi har selvfølgelig godkjente sjakkbrett som gjør at vi kan arrangere turneringer av internasjonal standard. I tillegg kommer åpen lynsjakk hverdager klokken 16, barselsjakk og seniorsjakk på formiddager, sier Gressli.

Siri Øverland Eriksen

Nedstrippet biljardbule

Fakta: Rendezvous Åpnet 1. oktober i Bernt Ankers gate 25 Holder åpent kl. 12–01 hver dag Tre biljardbord: Ett myntbord, to leiebord i konkurransestørrelse.

Dan P. Neegaard

Hvis sjakk ikke er din greie, trenger du ikke se lenger enn til parallellgaten. Der har det nemlig åpnet en biljardbule i god, gammeldags stil. Rendezvous ligger opp trappen for Lille Saigon og Mikkeler Bar i Bernt Ankers gate. Der har de tatt over lokalene til en strippeklubb.

Selve stedet ser ut som en filmkulisse fra 60- og 70-tallet og har små «båser» med gammeldagse telefoner ved hvert bord.

– De fungerer! Vi har kjøpt en gammel telefonsentral. Vi har ordnet en linje ned til Lille Saigon, så folk kan bestille mat som blir levert opp til bordet, sier Erik Bruun ved Rendezvous.

Det varmer et Sinsen-hjerte å se det gamle neonskiltet fra det legendariske skjenkestedet Rendezvous ved Sinsenkrysset har fått plass på veggen.

– Det tok nesten to dager å demontere det, sier Bjørn Inge Larsen, som står bak nye Rendezvous sammen med Bruun.

Dan P. Neegaard

Som på film

Bruun mener beliggenheten ikke kunne blitt bedre for et biljardsted.

– Har du sett biljardfilmene Hustler og The Color of Money? Der er det alltid en trapp opp eller ned til biljardbula. De skal aldri ligge på gateplan, så dette er et perfekt beliggenhet.

– Det ser ut til at et nytt utested må ha noe mer å friste med enn håndverksøl og stilige designmøbler denne høsten?

– Barene våre skal se bra ut, men ikke for bra. Vi serverer hovedsakelig vanlige halvlitere og håndverksøl, men også et lite, men nøye utvalg klassiske cocktails, sier Bruun.