Stabekkrevyen 2019: Essensen av skolerevy

En skolerevy skal først og fremst være morsom. Det er heldigvis Stabekkrevyen. Jeg ler av kokke-Tina, kjent fra Kiwi-reklamene, som djevelens kone. Jeg ler av de nysgjerrige kjærestene til jomfru Maria som lurer på hvem som er faren til barnet. Når Josef fatter mistanke, må de late som de er vise menn og gi bort gullet sitt.

Alle skolerevyer med respekt for seg selv skal ta et oppgjør med skjønnhetstyranniet. På Stabekk funker det som en kule. Med en hjerteskjærende videocollage og et fantastisk dansenummer til Karpes «Au pair» leverer de et ordløst nummer som gir denne anmelderen gåsehud. Jeg tar meg selv å tenke «Ja, det ER jo for jævlig å være ung!»