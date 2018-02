Ting blir aldri som du forventer, et antiklimaks ligger på lur overalt. Men det aller største antiklimakset her i verden er å finne ut at du ikke er unik.

Det er budskapet i årets Stabekkrevy – et passende slagord. «Klar, ferdig, stopp!» er en god revy, men ikke unik i sitt slag. Litt for ofte avsluttes sketsjene uten poeng, men skuespillernes spilleglede på scenen gjør at Stabekkrevyen 2018 byr på en morsom kveld.