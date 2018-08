1. Hele verden på Rådhusplassen

Igjen er det klart for Melafestivalen. Den byr blant annet på musikk fra alle verdenshjørner, mat, karneval, danseforestillinger og -kurs fra fredag til søndag. Verdensartister som Ladysmith Black Mambazo og dynamittduoen Trilok Gurtu og Nils Petter Molvær er blant de mange som underholder. I tillegg har festivalen også sideprogrammene MelaKlubb, MelaFantasi og MelaKlassisk.

Hvor: Rådhusplassen

Når: Fra fredag kl. 17 til søndag cirka kl. 22. For tidspunkter og fullt program, se mela.no/program-2018.

2. Dans, dans, dans oppå Bislett

Høstens store dansefest i byen, Findings Festival, skjer denne helgen. Det er ikke småtterier av DJ-er og artister som tar turen innom Bislett stadion fredag og lørdag: Tïesto, Unge Ferrari med Arif, Steve Angello, Zara Larsson, Post Malone og Axwell & Ingrosso – for å nevne noen. Her blir det tett og svett, så husk å innta godt med væske underveis.

Hvor: Bislett stadion

Når: Fredag og lørdag. For info om tidspunkter, se findings.no/program.

3. Klassisk ut av kammeret

Ti dager til ende skal byen fylles av den skjønneste kammermusikk: Det er klart for Oslo Kammermusikkfestival, som presenterer musikk med spenn fra middelalderen til vår egen tid. Av årets artister kan vi nevne Hagen Quartett, Oslo Sinfonietta, Ungdomssymfonikerne, Truls Mørk, Vilde Frang, Kari Postma og festivalens ildsjel, Arve Tellefsen.

Hvor: Flere ulike spillesteder rundt om i byen

Når: Fredag 17. august til søndag 26. august. Se fullt program på oslokammermusikkfestival.no

4. Motstand i Maridalen

Årets utgave av det tradisjonsrike Maridalsspillet tar for seg historien om Hannah Krantz og hennes tysk-jødiske familie, som var på flukt her under Den annen verdenskrig. Den tar for seg motstandsarbeidet på landhandelen på Rugda, Osvald-gruppen og Corona-gjengen – og østerrikske soldater på førstegangstjeneste til Skar leir i Maridalen.

Ved siden av forestillingen er det også historieforedrag ved Marianne Faye om Hannah Krantz i Maridalen kirke klokken 18. Innslipp til selve spelet er fra Hønefoten P-plass mellom kl. 19.30 og 20.15. NB: 20.15 stenger innslippet.

Hvor: Mariakirkeruinen, Maridalen

Når: Til og med fredag.

5. Siste jazz-innspurt

Oslo har swinget i jazzens tegn denne uken, og nå drar det seg mot slutten for årets utblåsning. Men du kan ennå oppleve artister som Zap Mama, Terje Rypdal, Palle Mikkelborg, Kaada, Hedvig Mollestad, Bendik Hofseth og en mengde andre kjente og ukjente artister.

Hvor: Rundt om i hele Oslo

Når: Torsdag til lørdag. Se fullt program på oslojazz.no/program.

6. … og en siste utblåsning på Mir

I år er det klart for den niende Blow Out-festivalen, som presenterer fri jazz, improvisert, eksperimentell og søkende musikk. Festivalen har invitert Karin Krog til å debutere i Blow Out-sammenheng med bassist Ole Morten Vågan og trommeslager Paal Nilssen-Love. I tillegg kan du oppleve trioen DKV (Hamid Drake, Kent Kessler og Ken Vandermark), den svenske pianisten Sten Sandell, Veryan Weston og Phil Minton i duo og Goran Kajfes Subtropic Arkestra.

Når musikken til slutt stilner på lørdagskvelden, skal Lufthavna, tidligere Oslo Jazzhus, tømmes og klargjøres for totalrenovering.

Hvor: Mir, Toftes gate 69

Når: Onsdag til lørdag fra kl. 19.

7. Dans, dans, dans oppi parken

Sommerøya er en utendørsfestival for alternativ klubbmusikk, men den har mer på planen gjennom et omfattende kunst- og kunnskapsprogram. Arrangementet, som er i sitt niende år, flytter nå til nytt område på Ekeberg. Blant artistene finner vi Claptone, Surgeon (Anthony Child), DJ Koze, Nastia, Honey Dijon, ANNA og Sebastian Mullaert. For mer info, se sommeroya.no

Hvor: Ekebergparken

Når: Fredag fra kl. 16, lørdag fra kl. 14.

8. Stupekonkurranse med sug i magen

VM i Døds, den særnorske sporten, er en slags stupesport der målet er å holde en stilfull positur i luften, før man krøller seg sammen som en reke like før man treffer vannet. Jo nærmere deltageren er å få et realt mageplask, jo bedre er hoppet. Denne konkurransen er ikke for pyser, men tilskuertribunen er åpen for alle. Heldigvis.

Hvor: Frognerbadet

Når: Lørdag kl. 16.

9. Bjørn + KORK = sant

NRKs Kringkastingsorkestret gjentar suksessen fra i fjor når det inviterer til utendørskonsert på Frognerseteren Amfi. Denne gangen har orkesteret fått med seg selveste Bjørn Eidsvåg på scenen.

Hvor: Frognerseteren Amfi

Når: Lørdag kl. 18.30.

10. Drømmepop på norsk

Klar for «drømmende, eklektisk indiepop med svevende gitarer, insisterende synther, myk blås og inderlig vokal»? Alphie er åtte musikere fra Oslos musikkmiljø som skaper «sjangeroverskridende musikk med en forkjærlighet for sofistikert indierock fra statene, og ærlig, nordisk indiepop», ifølge et noe entusiastisk presseskriv. Hvordan det låter? Finn ut på Parkteatret søndag.

Hvor: Parkteatret

Når: Søndag kl. 19.30.