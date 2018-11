1. Julestemning i teatermørket

Familiemusikalen Snøfall fikk strålende mottagelse av anmelderne etter premieren forrige helg. Dette er sceneversjonen av fjorårets julekalender i NRK, og Aftenpostens anmelder Mona Levin var begeistret: «Her veksler det mellom melankoli, lengsel, fellesskaps- og juleglede, humor for alle aldre og – kanskje viktigst – den slags teatermagi som kan skape et publikum for fremtiden».

Hvor: Oslo Nye Teater

Når: Torsdag og fredag kl. 18, lørdag kl. 14.30 og 18

2. Svanesjøen – en ballettklassiker

Svanesjøen med Tsjajkovskijs udødelige musikk er en publikumsfavoritt. Nå inntar Nasjonalballettens dansere igjen scenen for å vise hvorfor Svanesjøen fortsatt kalles balletten over alle balletter. I sentrum står kjærligheten mellom svanedronningen Odette og prins Siegfried, som trollmannen Rothbart gjør alt han kan for å ødelegge.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett

Når: Premiere fredag kl. 19

3. Elgjakt i biblioteket

Lørdag kommer Oslos egen naturforvalter, Tea Turtumøygard, til Deichman hovedbibliotek for å fortelle oss litt av alt hun kan om elgen – selveste skogens konge! Etterpå blir det en uhøytidelig «elgjakt» i biblioteket for alle som vil teste elgkunnskapene sine. Passer for barn fra tre år.

Hvor: Deichman hovedbibliotek, Arne Garborgs plass 4

Når: Lørdag kl. 12

4. Rossinis Stabat Mater

Det er høysesong for store oratorier – mektige musikalske verk for orkester, sangsolister og kor. Denne helgen er turen kommet til Giacomo Rossinis vakre Stabat Mater. Oslo Oratoriekor og Oslo Kammerorkester markerer at det er 150 år siden komponisten døde med to konserter der 150 utøvere fremfører hans verk under ledelse av Erik Aldner.

Verket er basert på en katolsk hymne fra 1200-tallet og skildrer Marias smerte ved å se sin sønn, Jesus, bli korsfestet.

Hvor: Trefoldighetskirken

Når: Lørdag kl. 19.30, tirsdag kl. 19.00

5. Bygdelarm i byen

Folkelarm er folkemusikkens svar på Bylarm.

Det vil si en blanding av bransjetreff og festival med seminarer, workshops og småkonserter med etablerte og ukjente artister fra nær og fjern: Sarah-Jane Summers, Karl Seglem, Kaunan, Fivil med mange flere.

Her kan du komme til å finne din nye favorittfolkartist.

Hvor: Riksscenen, Schouskvartalet

Når: Torsdag til lørdag

6. Film fra sør

Film fra sør er Oslos største filmfestival og viser filmer fra de delene av verden du ikke nødvendigvis ser film fra. Vi har alle godt av å se andre typer historier, så kom deg på kino og se en film fra Kenya, Paraguay eller Kina.

Hvor: Vega scene, Klingenberg, Vika, Cinemateket

Når: Varer til neste søndag

Her kan du se hvilke filmer Aftenpostens filmanmelder gleder seg litt ekstra til i år:

7. Svensk sensasjon synger ut

Seinabo Sey er det nyeste svenske stjerneskuddet og har allerede skapt bølger i det store utland med låtene «I Owe You Nothing / Remember» og «Breathe». Artisten er innom flere sjangere, og hennes hitlåt «Younger» også blitt remikset av vår egen house-guru Kygo. Seinabo Sey har toppet internasjonale festivaler, opptrådt på Nobelkonserten og mottatt en rekke utmerkelser.

Hvor: Konserthuset

Når: Lørdag kl. 19.30

8. Sjelfull sangsensasjon

St. Paul & The Broken Bones har lagt Amerika og Europa under sine føtter med et forrykende liveshow. Vokalist Paul Janeway startet sin karriere i kirken og gospelmusikk, men etter et kort opphold i et Led Zeppelin-hyllestband begynner ting å skje. Bandet består av seks musikere pluss blåserrekke fra Alabamas musikkscene, og har gitt ut tre forrykende album. Deres nyeste heter Young Sick Camellia og kom tidligere i høst.

Hvor: Cosmopolite

Når: Lørdag kl. 19.30

9. Sensasjonelt bra syngemann er tilbake

Amerikanske John Grant har ved siden av en rikholdig egenproduksjon samarbeidet med vår egen Susanne Sundfør, og nå kommer nytt solomateriale. Fra lavmælt og svevende folkpop via mørk croonervirksomhet til duvende elektronikk: Grant har tråkket opp sine helt egne stier fra tiden som del av The Czars, via den tungt kritikerroste solodebuten Queen of Denmark til stjernestatusen han har i dag.

Hvor: Sentrum scene

Når: Torsdag kl. 19.30

10. Requiem til trøst for sørgende

Grex Vocalis under ledelse av dirigent Carl Høgseth fremfører Johannes Brahms’ Ein deutsches Requiem med Oslofjord Kammerfilharmoni. Koret har i årenes løp vunnet 1. pris i en rekke konkurranser og blitt tildelt Spellemannprisen tre ganger.

I stedet for å bruke den latinske liturgien som vektla vreden ved dommens dag, valgte Brahms tyske bibelvers om lys, håp, glede og oppstandelse for å trøste de sørgende. Solister er Johannes Weisser, baryton, og Ditte Marie Bræin, sopran.

Hvor: Uranienborg kirke

Når: Lørdag og søndag kl. 19.30