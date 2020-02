Ordet «Eksposisjon» lyser mot oss fra storskjermen. En eldre mann i 70-årene kommer tuslende inn på scenen. Han introduserer seg som Toralv Maurstad, og forteller oss lavmælt at vi snart skal få se «den beste revyen noensinne».

Så snakker han litt om at livet er «en dødelig seksuell overførbar sykdom ingen overlever» og at «dette skal bli et helvetes show». Og vips glir showet over i en inderlig dansescene der Adam og Eva fristes av djevelen til å smake på livets eple.