Anmeldelse av OBS-revyen på Salt: En liten revyskatt i sommervarmen

Da de andre skolerevyene ga opp eller gikk digitalt, flyttet Oslo By Steinerskole revyen til Salt. «Ei påsa med twist» er blitt et originalt, festlig - og ganske uforståelig show.

Parykker, hatter og fargerike silkeskjorter. OBS-revyen er en lek med kostymekister og ganske uforståelige referanser. Foto: Amanda Giske/OBS-revyen

27. juni 2021 19:43 Sist oppdatert 22 minutter siden

Vår vurdering:

Fakta Revyen til Oslo By Steinerskole «Ei påsa med twist» Langhuset på Salt Vis mer

Idet lyset slukkes sier twistposen som henger i taket: «Revysesongen 2021 har vært en tragedie uten sidestykke.»

Det er lett å gi posen med twist rett i akkurat det. I fjor høst begynte optimistiske skoleelever å skrive sketsjer og øve til revy. Så kom stadig nye smittebølger med aggressive mutasjoner og påfølgende pressekonferanser. Revyene ble avlyst, én etter én.

Oslo Handelsgymnas rakk akkurat å lage en digital revy i mars, mens Hartvig Nissen publiserte en nettversjon nå i juni. Andre har publisert på Youtube, eller hatt interne visninger.

Fjorårets vinner av Årets revy, Oslo By Steinerskole, booket Langhuset på Salt. Haken var at de bare kunne spille én time hver dag.

Resultatet ble to helt forskjellige revyer, som de spiller på forskjellige dager gjennom sommeren. Tirsdag har de premiere på Sommershow, som skal være lett, folkelig og sommerlig.

Det er bare fem skuespillere i OBS-revyen. De leverer imidlertid svært godt, og gjøgler seg gjennom denne eksperimentelle revyen. Foto: Amanda Giske/OBS-revyen

Les også OBS-revyen 2020: En absurd sjarmbombe

Litt vanskelig å forstå revyen

Ei påsa med twist er en absurd og leken revy, som er ganske vanskelig å forstå. Ofte er det helt greit, fordi skuespillerne lager et univers der alt er lov. Rare hatter, spinnville parykker og kostymer som går i arv fra den ene uforståelige karakteren til det andre.

Det er litt som improvisasjon på nachspiel. Det er spilt ut med god teknikk og stort overskudd, men jeg er som sagt ikke helt med på leken.

Skal mannen med kongekappe og Morten Harket-takter forestille en kjendis? Er jenta som dør i Disneyland en kulturell referanse?

Vidar Villa er en gjennomgangsfigur. Det samme er x antall Eurovision-nummer og tidligere års skolerevyer. Noen ganger føles det som at revyregissørene er litt for smarte for sitt publikum. At man må ha vært med på revyprøvene, for å få fullt utbytte.

Les også Revyanmeldelse: Årets første skolerevy er ikke bare en bragd. Den er også en gave til bestemor.

Åpningssangen er morsomt koreografert, men det var på premieren vanskelig å høre teksten. Et gjennomgående tema i revyen er at elevene gjerne vil lage en folkelig revy. Foto: Amanda Giske/OBS-revyen

Fakta Oslo By Steinerskoles revy: «Ei påsa med twist» Instruktører: Odin Haugan, Snorre Kind Monsson og Jørgen Lervik Dahlstrøm

Skuespillere: Ylva Bjørkaas Thedin, Nova Maria Huus Mjøen, Wilma Wikborg, Ivar Torp og Edvin Woie Refsdal.

Band: Harald Ramm Haugland, Julian Salole Skjerven og Teodor Ødegaard Jacobsen. Vis mer

Ikke gå av scenen! Dette er kunst!

Ett annet problem er at noen nummer slutter litt for fort.

Ett eksempel er et lite stand up-show der Ivar Torp spør publikum om de kan argumentere for om det er forskjell på mennesker og biler. Torp er god til å improvisere, men han klarer ikke å ta sketsjen helt ut i latterkrampen.

Min favorittsketsj er forøvrig den korteste:

Eier: «Jeg har et mulddyr som kan snakke:»

Mulddyr: «Jeg har en eier som tror jeg kan snakke.»

Og så er nummeret (nesten) ferdig. Hallo, dette er kunst! Ikke gå av scenen nå!

Et nummer om to gutter som bruker Vidar Villa til å åpne hverandres hjertedør, kunne vært mye bedre om den var litt tydeligere i hva som skjer på scenen. Nå er den ganske uforståelig.

Kveldens eneste satire, en sang om vaksinenes bivirkninger, sitter som et skudd av Jahnsen og Jahnsen. Dette er en sketsj som kunne vært på Chat Noir i 1952, om man hadde hatt moderne ting som pandemi.

Jeg tar meg i å savne flere slike reale sketsjer, der publikum forstår premisset.

Les også Flere skoler utsetter revypremierene. Elevene er bekymret for en usikker fremtid for revysesongen.

Spiller som Ivo Caprino-dukker

Misforståelsene til tross, Ei påsa med twist, er en revy å bli godt humør av. Den er så kjapp at den aldri blir kjedelig. Og den er spilt ut med et snurrig overskudd. Skuespillerne spiller med store bevegelser, litt som når man aper etter Ivo Caprino-dukker. Og ja, dette får de til!

Ylva Bjørkaas Thedin er så god at hun bør flytte til en profesjonell scene etter endt russetid. Hennes lille nummer om Bent som skal kjøpe take away, er et lite stykke revykunst.

Det samme kan sies om den lille, rare revyskatten Ei påsa med twist.