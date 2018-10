Det lukter vinyl og maling i den nedlagte bensinstasjonen på Frogner istedenfor den kjente duften av drivstoff og grillpølser. Alt inventar er revet ut, og i den ene rommet har man bygget opp en liten bar. Langs veggene står det masse fargesprakende fotografier. En mild, men myndig mann i blå genser ser vekselvis på dem og opp på de golde, flislagte veggene.

Hans navn er Jimmy Moffat, en av gründerne bak Art + Commerce, et av USAs største talentbyråer for fotografi. Her skal det henges opp 90 fotografier tatt av 25 unge, uetablerte kunstnere.

Hvordan har mannen med kontor på Manhattan, og som har vært mentor for anerkjente kunst- og motefotografer som Annie Leibovitz, Steven Meisel med flere, havnet i et rivningsklart bygg på Frogner?

New York, LA, London ... og Oslo

Det begynte da Siri Sanden studerte under ham i New York. Inntil hun ble uteksaminert i 2014 jobbet de sammen om mange prosjekter, blant annet Red Hook Labs i Brooklyn. Her anla han et studio, galleri, skole og som et tilbud til ungdommen i strøket. Det er ikke det eneste «underfinansierte» området som han har startet opp prosjekter: Han har også gjort lignende i Los Angeles, Detroit, London og Amsterdam.

Fotografier fra hele verden

– Vi jobbet godt sammen, og jeg spurte henne om hun ville hjelpe til da vi skulle sette opp Red Hook Labs i 2015. Ideen er at det skal gi en arena for unge talenter som ellers aldri ville hatt mulighet til å vise sine verker. Fotografi er blant de raskest voksende kulturuttrykkene i verden; alle som har en mobiltelefon kan fotografere, sier Moffat.

Moffat og Sanden forteller at bidragene til utstillingen har kommet fra hele verden, og at en jury har valgt ut de 25 mest spennende fotografene. Nystartede Fotografihuset, som satser på å etablere et hus for fotografi i Bjørvika, er også med på prosjektet.

Slik ser planene for Fotografihuset ut

Lang erfaring med korte prosjekter

Den nedlagte bensinstasjonen ble kjøpt av Møller Eiendom i mars 2017 og er tenkt revet i 2020 for å gi plass til et nytt bygg. Inntil videre leies tomten ut til byrået Trøbbelskyter, som står bak ulike kulturetableringer i Oslo som Kulturhuset, Oslo Camping, Prindsens hage og Brygg.

Trøbbelskyter-gründer Runar Eggesvik forteller at pop-up-utstillingen i første omgang er en prøveklut for å se om det er liv laga for Frogner Stasjon, som prosjektet kalles.

Trøbbelskyter har gjort lignende ting tidligere: Sukkerbiten i Bjørvika, Prindsens hage og Kulturhuset startet opp i bygninger med korttidsleiekontrakter.

– Da vi lagde Kulturhuset i det gamle postkontoret på Youngstorget, gjorde vi det i et bygg som skulle rives tre år frem i tid. Den midlertidige bruken fylte stedet med så mye energi og liv at vi fikk både økonomi og publikumsgrunnlag til å lage Kulturhuset 2.0, som ble såpass vellykket at vi er nominert til Oslo Bys arkitekturpris. Temporær bruk kan gi varige verdier. Denne tilnærmingen tester vi ut på Frogner nå, sier Eggesvik.

Hvis denne «prøveballongen» viser seg å være flyvedyktig, satser de på å ha full drift i bygget fra april/mai neste år til gravemaskinene kommer for å rive det i 2020 en gang.