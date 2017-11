Oslos dokumentarfilmfestival får nytt navn

Dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs står fortsatt sterk og i dag ble det klart at den bytter navn til HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival.Festivalen har eksistert i 10 år, og satser nå på å bli en arena for ny, norsk dokumentarfilm.

– For den norske dokumentarfilmindustrien, som opplever stor suksess internasjonalt, er det viktig at filmskapere har en god visningsarena i hovedstaden, og at Oslo-publikummet får oppleve disse filmene på et kinolerret, skriver programsjef Silje Viki i en pressemelding.

Festivalen introduserer et nytt konkurranseprogram for norsk film. Da det ble klart at Eurodok-festivalen legges ned etter 16 år, ønsker HUMAN å sikre en god visningsarena i hovedstaden.

– Vi synes det er veldig trist at Eurodok legges ned. Festivalen har vært av betydning for norske dokumentarister og presentert gode og aktuelle europeiske dokumentarer for det norske publikummet i en årrekke. Det er helt nødvendig at norske dokumentarister har et visningssted i Oslo for sine nye filmer, og det vil vi sørge for at de fortsetter å ha, sier Viki.

bred og internasjonal profil

Årsaken til at festivalen skifter navn er at de ønsker å gjøre den bredere for å nå et større publikum. Opp til nå har festivalen hatt en tydelig politisk profil med filmer som tar opp menneskerettighets-, utviklings- og fredstematikk.

– Vi har lenge hatt et ønske om å gjøre festivalen tematisk bredere og nå et enda større publikum. Dokumentarfilm er den mest spennende delen av filmindustrien for tiden, og vi tror det er et stort publikum i Oslo for gode, aktuelle dokumentarfilmer, skriver festivalsjef Ketil Magnussen videre i pressemeldingen.

I tillegg til et eget spor for norsk dokumentarfilm, vil festivalen også for første gang dele ut en internasjonal pris gitt av Amnesty International Norge og Den Norske Helsingforskomité.

– Vi er overbeviste om at dette vil gjøre festivalen bedre kjent internasjonalt og med de grepene vi nå tar vil vi skape en stor internasjonal dokumentarfilmfestival her i Oslo, noe vi er sikre på at svært mange vil få stor glede av, sier Viki

HUMAN-festivalen arrangeres for 10. gang 7.-13. mars 2018.