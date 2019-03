1. Høyere og høyere for Highasakite

Highasakite er endelig tilbake med nytt album, Uranium Heart. Aftenpostens anmelder er begeistret og mener at «Highasakite har funnet tilbake til utgangspunktet». Nå er bandet, som er redusert til en duo, klare for konsert i Oslos storstue – Spektrum. Highasakite er kjent for sine spektakulære konserter, så her kan det slå gnister.

Hvor: Spektrum

Når: Lørdag kl. 19.30

2. Tre ganger Karpe – med en for kidsa

Monica Strømdahl

I 2017 sa Karpe Diem adjø til Montebello, som innbefattet videoer, turné, festivaler, tre utsolgte konserter i Oslo Spektrum og kinofilmen Adjø Montebello. Nå har de droppet Diem fra navnet og blitt Karpe og ga i den anledning ut smått ambisiøse SAS PLUS / SAS PUSSY, som fikk positiv omtale i Aftenposten.

Til glede for den yngre delen av Karpes fanskare settes det nå opp ekstrakonsert på Rockefeller lørdag. Konserten er utelukkende for publikum mellom 13 og 17 år, og det vil være legitimasjonsplikt ved inngangen.

Hvor: Rockefeller

Når: Torsdag-fredag kl. 20, lørdag kl. 18.30

3. Det var en gang ...

Fortellerfestivalen ble opprettet i 2004 og presenterer nasjonal og internasjonal muntlig fortellerkunst. I år blir det blant annet samtaler, fortellerkonkurranse, workshops og forestillinger for voksne og barn i tre hele dager.

Se fortellerfestivalen.no for mer informasjon.

Hvor: Riksscenen og Deichman Grünerløkka

Når: Fredag fra kl. 17, lørdag fra kl. 10 og søndag fra kl. 12

4. Sharifi danser sine minner

Tale Hendnes

Danser og koreograf Homan Sharifi har røtter i Iran og kom som asylbarn alene til Norge for 31 år siden. Han har alltid arbeidet biografisk, og forestillingene hans har vært preget av en oppvekst i krig med temaer som vold, død, makt og kjærlighet. Sharifi har sitt eget kompani, Impure Company, og han har blant annet vært teatersjef for Carte Blanche. I forestillingen The Dead Live On in Our Dreams er han både danser og koreograf. Med på scenen er de iranske musikerne Arash Moradi og Mehdi Bagheri.

Hvor: Dansens Hus

Når: Torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 19

5. Klassisk stjerneskudd konserterer

Det polsk-canadiske talentet Jan Lisiecki er solist med Oslo-Filharmonien i Chopins Pianokonsert nr. 2. Deretter smeller det for alvor når illevarslende tromming buldrer i gang Lutosławskis Konsert for orkester. Dessuten har dirigent Juanjo Mena tatt med seg Den listige lille reven i form av en symfonisk suite basert på Janáčeks fantasifulle og tragikomiske opera.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag kl. 19

6. Nysgjerrigper?

Teknisk museum har mye å by på for unge i alle aldre: Omvisninger, tegneverksted, bamseleger, fikseverksted med nål og tråd (kun lørdag), trykk motiv på klærne dine (ta med bomullstøy), bygg din egen tegnerobot i Lego, se forsøk med dampmaskin.

Hvor: Teknisk museum

Når: Lørdag og søndag kl. 11–18

7. Ny festival på Holmlia

Grammofon / Hans Fredrik Asbjør

Ildsjeler inviterer til ny musikkfest i Holmlia kirke. Under navnet Ruach-festivalen blir det både konserter, gudstjenester, utstilling og temakvelder i tiden frem mot påske.

Lørdag blir det konsert med artistsøstrene Garness, som sammen med forfatter Jostein Ørum har laget konsertkonseptet «Gåten om korset – En påskekonsert».

Hvor: Holmlia kirke, Ravnåsveien 28

Når: Lørdag kl. 19.30

8. Grieg-festival på Gamle Raadhus

Handout

Pianisten Einar Steen-Nøkleberg inviterer til Oslo Grieg Festival med en rekke konserter denne uken.

Han er selv solist i Griegs a-mollkonsert i gratisforestilling med Brigademusikken på Christiania Torv lørdag kl. 14. Nøkleberg spiller også klaver ved avslutningskonserten med cellist Sandra Lied Haga søndag kveld. Lørdagsopera, sangerkonsert og foredrag er også på programmet i årets festival. Billetter kjøpes via scenehus.no

Hvor: Christiania Torv og Gamle Raadhus Scene

Når: Lørdag kl. 14, søndag kl. 19.

9. Melankoli og lengsel

Media Factory / CoMix Wave

Vakker animasjon kombinert med en dramatisk historie er stikkordet for Makoto Shinkais Children Who Chase Lost Voices. Under det vakre hviler tunge temaer som hvordan håndterer vi den endelige adskillelsen – døden.

Asuna har mistet sin far, og hun bruker fritiden til å lytte til sfærenes musikk i sin hjemmelagde krystallradio. Krystallene er magiske, og de blir starten på en eventyrlig reise mot underverdenen.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Lørdag kl. 18

10. Gjør-det-selv-ulvene feirer

Bluespunkduoen Quarter Wolf holdt «Qronerullingskonsert» til inntekt for ny LP med den treffende tittelen «DIY». De to har mikset, mastret og designet albumet og omslaget i ekte «gjør-det-selv»-stil. Lørdag byr de på oppgjør med rock-gentrifisering, egen tvilsom oppførsel og fylleangst, hyllest av og advarsel om Oslo med mer.

Hvor: Last Train

Når: Lørdag kl. 21