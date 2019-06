1. Høy stemning høyt over Oslo

«Lokalfestivalen» på Grefsenkollen er blitt større med årene. I år kan man oppleve kjente og kjære navn som Toto, The Proclaimers, Pretenders, Bigbang, Boney M, Eggum & Sivertsen, Klovner i kamp, Dagny, Turbonegro og Lisa Ekdahl med mange flere i løpet av festivalen. NB: Det er utsolgt.

Se hele programmet og spilletider på overoslo.no

Hvor: Grefsenkollen

Når: Torsdag til lørdag fra kl. 15

2. Først parade, så fest

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Oslo Pride går inn i sin siste helg, og avslutningen blir som vanlig med et smell: Lørdagen starter med Prideparaden som starter kl. 13 og går fra Grønlandsleiret til Spikersuppa. Etterpå blir det festligheter rundt om i byen. Oslo Prides offisielle avslutningsfest er på Rockefeller. I år fokuserer Skeiv Natt på Rockefeller på historie og inviterer DJs fra det skeive miljøet – noen har spilt i Norge i årevis, noen gjør det bra internasjonalt. Noen er nye talenter innen musikk, performance, drag – og visuals viser både historien som har vært og historien som er i ferd med å skapes.

Hvor: Rockefeller

Når: Lørdag kl. 22

3. «Hagefest» ved Festningen

Festival Uten Navn kaller seg Oslos hyggeligste hagefest med konserter, hagespill, speedfriending- og dating, utekino, silent disco i solnedgang, gjenbruksmarked og et par overraskelser. Blant artistene finner vi Annprincess, Afroville, Divest, Janos Music, Joggebukse, Living Alma, Moqi, Pauline Östgård, Turab og Vegard Skrede.

Hvor: Myntgata ved Akershus festning

Når: Fredag fra kl. 16 til søndag

4. Vikingene kommer

Presse

I helgen åpner opplevelsessentret The Viking Planet sine dører for publikum. Ved hjelp av teknologi får du bli med inn i vikingenes univers og lære om arven fra vikingetiden. Virtual Reality tar deg med tilbake i tid.

Hvor: Fridtjof Nansens Plass 4

Når: Åpner fredag

5. Dansefest med swing

Scanpix

Urban Moves er en street dance-festival arrangert av og på Dansens Hus. Festivalen byr på forestillinger, battles, jams og faglige diskusjoner, og inkluderer også musikk og visuell kunst.

Hvor: Dansens Hus

Når: Torsdag fra kl. 16, fredag fra kl. 12, lørdag fra kl. 15

6. Teater i parken

For 45. året på rad arrangerer 2. klasse på Teaterhøgskolen sommerteater i Frognerparken. I sommer setter de opp Jakten på Nyresteinen, basert på Vibeke Idsøes film fra 1996.

Her møter vi den unge gutten Simen, som på magisk vis krymper og blir så liten at han kan reise inn i kroppen til sin syke bestefar. På reisen blir Simen kjent med nye venner, Karta og Alveola, og sammen må de overvinne nyresteinen for å gjøre bestefaren frisk.

Hvor: Teltet ved Monolitten i Frognerparken

Når: Fredag kl. 11.00 og kl. 17.30, lørdag og søndag kl. 11.00 og kl. 16.00

7. Ta sommeravslutningen med Salongen

Radioprogrammet Salongen inviterer til lesesirkel-podkast, Salongen live og Salonghistorier på én og samme kveld. Christine Lavransdatter står for lesesirkel, Thea Hjelmeland og salongpoet Frode Grytten opptrer, dessuten blir det Salonghistorier med fortellerne Thomas Torjussen, Bjørn Tomren, Bjørn Hatterud, Julie Støp Husby, Siri Sørheim og Torkil Risan.

Hvor: Ingensteds

Når: Torsdag kl. 17–20

8. Feirer Vigelandjubileet med konsert

Øystein Kjennerud/NRK

Kringkastingsorkesteret og NRK Radioteateret har dramatisert Gustav Vigelands liv og gjort det til en orkesterforestilling med levende radioteater i forbindelse med 150-årsmarkeringen av Gustav Vigeland. Med seg som den unge og eldre Vigeland er ingen ringere enn skuespillerne Mads Ousdal og Nils Ole Oftebro.

Hvor: Vigelandsparken mellom Monolitten og Livshjulet

Når: Lørdag kl. 17

9. Siste helg med 70mm

SMPSP

70mm-festivalen går inn i sin siste helg, og er du filminteressert bør du kjenne din besøkstid. Filmer du kan få med deg er blant andre Quentin Tarantinos blodige hyllest til westernfilmen i The Hateful Eight og Kenneth Brannaghs storslåtte versjon av Hamlet.

Se fullt program på www.cinemateket.no

Hvor: Cinemateket

Når: Hele helgen

10. Nordnorsk reggaebonanza

Jepp, du leste rett: Fredag blir det fart på Mir. Helgeland 8-bit Squad slapp sitt debutalbum Mat førr hjernen i mai. Nå kommer Tiny Tias og Slåbrock sørover for å fylle på hjernene til sørfolket med energi, nordnorsk lyrikk, og gode vibes. I tillegg blir det klubb med DJ Sprængt Torsk, så det er duket for goe vibba, som de sier nordpå.

Hvor: Mir, Markveien 61

Når: Fredag kl. 20