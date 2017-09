1. Akerselva kaller

4000 fakler, fem store scener og rundt 100 kulturinnslag. Det er hva som venter deg under Elvelangs, som arrangeres for 18. gang torsdagen nærmest høstjevndøgn. Sirkus, flammesluking, musikk, dans og mye mer er hva som venter langs den åtte kilometer lange løypa fra Frysja til Vaterland. Ifølge arrangøren er det nærmere 30 000 som går Elvelangs.

Hvor: Fra Frysja til Vaterland

Når: Torsdag kl. 20–23

2. Katter i sentrum i Spektrum

Alessandro Pinna

Kjenner du til musikalen Cats? Musikalen hadde premiere på The New London Theatre i 1981. Der slo den alle rekorder ved å bli spilt 21 år i strekk. I 1983 mottok Broadway-produksjonen 7 Tony Awards, deriblant for beste musikal, og her gikk den sammenhengende i 18 år. Siden er Cats satt opp i over 30 land, den er oversatt til 15 språk og er sett av over 73 millioner mennesker verden over. Nå er det duket for et gjensyn i Oslo og gjenhør med eviggrønne hits som «Memory».

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Torsdag og fredag 22. kl. 19.30, lørdag kl. 15 og 20, søndag kl. 13 og 18

3. Musikalske høydepunkter i kø på Konserthuset

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Konserthuset har et knallsterkt program denne helgen og ut i neste uke: I går, onsdag, spilte Ane Brun, fredag står verdensartist Mari Boine for tur, lørdag er det rockemonsteret Motorpsycho som fillerister konsertlokalet før Tori Amos spiller ut hele sitt register samme sted. Mandag er det selveste Susanne Sundfør som inntar scenen. Lørdag kl. 13 og 15 er det også Beatles-forestilling for barna i Lille sal.

Hvor: Konserthuset

Når: Mari Boine fredag kl. 19.30, Motorpsycho lørdag kl. 20.30, Tori Amos søndag kl. 19.30, Susanne Sundfør mandag kl. 20

4. Jazzer opp helgen for store og små

Byjazz er en konsertserie som kombinerer velkjente artister og unge fremadstormende norske artister innenfor det lyriske jazzfeltet. Det vil fortrinnsvis være norsk, melodibasert jazz. Jacob Young Trio med Jacob Young – gitar, Mats Eilertsen – bass, Anders Thorén – trommer spiller opp denne torsdagen.

Konsertserien Barnas Jazzscene byr på utøvere helt ned i åtteårsalderen som spiller kompleks, improvisert musikk på høyt nivå. «Dette er rett og slett neste generasjon jazzmusikere», hevder arrangøren.

Hvor: Byjazz på Django, Thorvald Meyers gate 25, Barnas Jazzscene på Nasjonal Jazzscene Victoria, Karl Johans gate 35

Når: Byjazz torsdag kl. 20, Barnas Jazzscene lørdag kl. 13.30

5. Kom til forskertorget

Handout

Forskningsdagene begynte i går onsdag og varer helt frem til 1. oktober. Tusenvis av større og mindre happeninger foregår over hele landet, bl.a. Forskningstorget på Universitetsplassen fredag fra 9 til 17 og lørdag 10–17. Disse dagene blir Universitetsplassen omgjort til et torg med forskningsaktiviteter der besøkende kan få prøve, lære og komme i nærkontakt med forskning og forskere. Torget passer for hele familien.

Se program på forskningsdagene.no/

Hvor: Over hele byen

Når: Frem til 1. oktober

6. Hele byens matfat

Berg-Jacobsen Jon-Are

Matstreif foregår for 12. gang, og i 2015 var 200 000 innom Rådhusplassen. Det er tilsammen litt over 200 ulike utstillere i år, som alle ønsker å øke entusiasmen og kunnskapen rundt norsk mat og drikkekultur.

Hvor: Rådhusplassen

Når: Fredag og lørdag fra kl. 10

7. Skeive filmer under nytt navn

UIP

Skeive filmer er blitt Oslo Fusion, en filmfestival med fokus på mangfold, likestilling og menneskerettigheter. Festivalen er godt i gang og avsluttes søndag. Torsdag kveld vises Cannes-filmen 120 slag i minuttet, fredag kan du få med deg Tom of Finland, historien om mannen bak de ikoniske homoerotiske verkene som ble så viktig for en hel generasjon homofile menn. Søndag kan du få med deg Call Me by Your Name som ble årets snakkis på filmfestivaler som Sundance og Berlinale.

Fullt program finner du på oslofusion.no

Hvor: Cinemateket

Når: hele helgen

8. Onde halvsøstre med teater for barn

Handout

Stor jente går berserk i teaterstykket Klare selv. For selv om man er ganske liten, så hindrer jo ikke det en i å ha store og kreative prosjekter. Og når man attpåtil vil klare alt selv, blir det av og til krøll.

Stykket er skrevet av og fremføres av De onde halvsøstrene som består av Astrid Elise Sæterøy og Beathe Frostad. Stykket passer for barn fra 3–6 år (+ modne 2 åringer). Forestillingen er gratis og du bestiller billetter på deondehalvsostrene@gmail.com.

Hvor: Fortellerhuset, Brobekkveien 53

Når: Lørdag og søndag kl. 17.00

9. Mord og andre mysterier

Kristin Saastad

Detekteamet har spesialisert seg på teaterkonseptet mord og middag. Underveis i forestillingen nyter du en bedre middag, mens du bruker de små grå til å løse mordmysteriet. Osloby har brynet seg på mordgåtene, og vi lover deg en festlig og uformell kveld med et mysterium som er vanskeligere enn du tror.

Høstens forestilling heter Maskeradeballets Hemmelighet. Det hele starter med at fem personer blir invitert til maskeradeball hos en rik godseier. Mystiske hendelser oppstår utover kvelden. Hvem dør? Hvem overlever? Hvem står bak det hele?

Hvor: Oslo Nye Teaterkjelleren

Når: Urpremière fredag kl. 20.00. Spilles fredag og lørdager til og med 16. desember

10. By uten bil

Dale Robinette / TT / NTB scanpix

Oslo byliv er en dag som skal feire bredden av byliv i sentrum. Fra morgen til kveld vil det arrangeres aktiviteter du kan være med på – fra sportsaktiviteter i Kongens gate og utekonserter i Møllergata, til aktiviteter for barn i Øvre Slottsgate og utekino foran Rådhuset. Det blir Generation Games, Barnas Open House, musikkfestival og utekino med visning av La La Land.

Fullt program finner du på www.facebook.com/bilfrittbyliv

Hvor: Over hele byen

Når: Lørdag fra kl. 11.00