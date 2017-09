1. Kulturens lengste natt – og gratis

Over 150 av Oslos kulturinstitusjoner åpner sine dører for publikum under en hel natt for å vise sitt tilbud til byens befolkning. Musikk, kunst, historie, dans, teater, film, kulturutveksling, bygg, litteratur med mye mer. Det tidligste arrangementet starter fredag 11.00 og det seneste stenger 03.00.

Tar du turen til Rådhuset, får du oppleve Christiania Mannskor som fremfører både tradisjonell og ny norsk mannskormusikk. Konsertene finner sted i Rådhushallen kl. 20.15 og 21.15. Når du først er i området kan du også gå opp de 326 trappetrinnene til toppen av Rådhusets østre tårn. Utenfor kan du nyte mat fra byens food trucks og når mørket senker seg blir det utekino med Byarkivets historiske Oslofilmer.

Se hele programmet på oslokulturnatt.no/program.

Hvor: Over hele byen

Når: Fra fredag kl. 11 til 03.

2. Barnebokfestival

CAPPELEN DAMM

I helgen blir det full rulle for alle som elsker barne- og ungdomsbøker. Over 100 forfattere og illustratører skal i sving på over 50 arrangementer i løpet av tre dager. Barna kan møte favorittforfatterne og delta på mange aktiviteter. Det blir barneshow med Bukkene Bruse, Albert Åberg og Brillebjørn. Barna kan lese inn sin egen lydbok, lære å lage tegneserier eller sin egen Youtube-kanal og få kurs i hvordan man overlever ute i naturen. Og Pernille Sørensen skal lese egne tulledikt.

Hvor: Forskjellige forlagshus i sentrum

Når: Torsdag – lørdag

3. Fest og feiring på Parkteatret

Audun Braastad, NTB scanpix

Parkteatret Bar & Scene markerer sine 15 år i år med stort jubileumsprogram der faste konsepter, gode venner og nye og gamle favoritter opptrer. I kveld, torsdag, kan du oppleve rapperen Kaveh, som spiller to konserter, først en med fri aldersgrense kl. 17 og en for dem over 18 kl. 20.

Hvor: Parkteatret, Olaf Ryes plass

Når: I kveld torsdag kl. 17 og kl. 20. Les mer på parkteatret.no/parkteatret-bar-scene-15-ar/

4. Brukte skatter

Håkon Ward

Er du glad i gamle ting? Da bør du sette deg på båten og ta turen til Nesodden denne helgen. Der arrangerer de et eksklusivt antikkmarked med sjeldne møbler og gjenstander. Markedet byr på norske gjenstander fra 1850 til cirka 1970: Serviser, krystallglass, sølvtøy, smykker, krukker og vaser, møbler, kjøkkenutstyr, dukker og leker, gamle skrivebordssett, kjoler, vesker og kofferter. I tillegg har de også orientalsk kunst fra 1650 til ca. 1900.

Hvor: Misjonskirken Nesodden, Alvernveien 8

Når: Lørdag kl. 10.30-16.30 og søndag kl. 14.00-16.30

5. Siste Ultima-runde for i år

Ultimafestivalen for samtidsmusikk går inn i sin siste helg, og det er mange spennende konserter å få med seg: Oslo-Filharmonien gratis på Sentralen fredag kl. 19, lunsjkonsert med scapegoat og Amei Quartett på SALT lørdag kl. 14 eller Synne Skauen og Oda Radoors Ballerina på Operaen lørdag og søndag kl. 18.30. Blant mye annet.

Hvor: Diverse scener

Når: Se hele programmet på ultima.no/program

6. Lattermild mann fyller Spektrum

ANDY KROPA, TT / NTB scanpix

Alle har vel hørt om Ricky Gervais, komikeren som har vært med i TV-suksesser som The Office, Extras og An idiot abroad. Nå skal han stå opp foran publikum i selveste Spektrum.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Lørdag kl. 19.30

7. Oslo, vårt Oslo i ord og toner

Konsertforestillingen Oslos hus handler om byplanlegging, arkitektur og byhistorie. Forestillingen skjer gjennom viser, folketoner og låter fra 1700-tallet og frem til i dag som på et eller annet vis kan relateres til bygninger i Oslo.

Hvor: Riksscenen

Når: Torsdag kl. 19.30

8. En reise gjennom Leonard Cohens liv

Christian Næss

Leonard Cohen døde i november i fjor, og skuespiller Nicolay Lange-Nielsen har turnert Norge rundt med forestillingen Ulv og engel – et møte med Leonard Cohen. Nå tar han publikum med på den musikalske reisen gjennom Cohens liv for siste gang. Forestillingen er sett av over 10 000 mennesker.

Hvor: Teaterkjeller’n

Når: Fredag kl. 21, lørdag kl. 16

9. Feirer norske komponister med gratiskonsert

Nils Bjåland

Oslo-Filharmonien bidrar til feiringen av Norsk Komponistforenings 100-årsjubileum med to gratiskonserter med norsk musikk på Sentralen. Christian Eggen er dirigent, og orkesterets konsertmester Elise Båtnes er solist i Fartein Valens fiolinkonsert.

Dette er også orkesterets bidrag til Ultimafestivalen og Oslo kulturnatt.

Hvor: Sentralen

Når: Fredag kl. 19

10. Foto + bok = festival

Andreas Harvik, Preus museum

Fotobokfestival Oslo arrangeres av Forbundet Frie Fotografer (FFF). Formålet med festivalen er å formidle fotokunst til et bredt publikum og å fremme fotoboken som kunstnerisk uttrykk. Festivalen er gratis og åpen for alle.

Årets hovedutstilling på har tittelen Precious, Contemporary, Punk og viser flere sjeldne fotobok-titler av storheter som blant andre Robert Frank, Ansel Adams og vår egen Dag Alveng.

Fullt program finner du på www.fotobokfestivaloslo.no

Hvor: Arbeidersamfunnets plass

Når: 15.- 21. september