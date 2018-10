– Nå som vi har fått tre så tunge navn måtte vi bare ut med dem med én gang, sier en oppglødd OverOslo-gründer Lars Petter Fosdahl til Osloby.

Festivalen på Grefsenkollen går av stabelen fra onsdag 19. til lørdag 22. juni neste år. Torsdagen har tradisjonelt vært «voksendagen», så også neste år. Med navn som skotske The Proclaimers, rockeveteranen Manfred Mann – og Toto, som har opplevd en ny vår.

Fosdahl har klokkertro på at billettene, som legges ut for salg førstkommende mandag, kommer til å bli revet vekk.

– Toto spilte for 9000 i et utsolgt Oslo Spektrum i februar i år, så vi tror dagsbillettene kommer til å gå unna. OverOslo har aldri solgt festivalpass, og vi vet av erfaring at vårt publikum velger seg «sine» konsertdager her oppe, sier Fosdahl.

– The Proclaimers er et band som har stor publikumsappell, og så vidt vi vet har de aldri spilt i Oslo tidligere, sier han videre.

– De har en hit – «500 Miles» – som kanskje har stått i veien for resten av repertoaret deres, mener Fosdahl, som også gleder seg til å se Manfred Mann på amfiscenen på Oslos tak.

Festivalprofilen til OverOslo strekker seg over flere sjangere, og Fosdahl forteller at det ikke bare blir gamle helter å høre torsdag 20. juni. Nye artister til neste års program slippes frem mot jul.

Årets festival gikk over fire dager i juni og var utsolgt.