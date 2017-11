– Oslo må ha Norwegian Wood, fastslår Henning Thoresen, som nå vil samle gode krefter for å skape feel good-stemning i Frognerbadet fra 14.–16. juni neste år.

Norwegian Wood er festivalen som tilsynelatende har ni liv og nekter å dø, til tross for store økonomiske problemer i årevis. Festivalen rakk å fylle 25 år før den ble slått konkurs tidligere denne måneden.

– Jeg er idealist og en som liker å hive meg uti nye ting, men jeg innrømmer at jeg nå stuper ut i noe jeg ikke kan noe om, sier Thoresen.

Espedal, Jan Tomas

Han har vært vinmann og ølgründer

– Jeg kunne ikke noe om øl heller, likevel startet jeg Sagene Bryggeri. Nå har jeg solgt meg ut og er klar for nye prosjekter, sier Thoresen.

Han har bodd 20 år i utlandet. I Bordeaux gjorde han det stort i vin, før han vendte nesen hjem i 2011 og ble ølgründer.

– Øl og festival hører jo også sammen, sier han.

Foreløpig er ingen artister booket til neste års festival. Den nybakte festivaleieren kan heller ikke si så mye om finansielle rammer.

Nedtonet festival for voksne festivalgjengere

– Jeg snakker med masse folk i bransjen og satser på å få til en nedtonet festival med 5000–6000 festivalgjengere hver dag. Vi legger opp til et konsertprogram som passer for voksne folk med god musikk, god mat og drikke. Festivalen er jo et ikon, sier han begeistret og nevner Lars Lillo Stenberg som et artistnavn med tilknytning til hovedstaden han gjerne ser på scenen.

– Piknik i parken og Over Oslo har etablert seg i hovedstaden i juni. Over Oslo har også voksne festivalgjengere som målgruppe. Er det plass til Norwegian Wood?

– Vi må finne profil og identitet som er feelgood og rock’n roll. Jeg har fått mange innspill på hva slags festival folk ønsker. Alt må ikke være så kult og hipt. Vi skal ikke hente de største internasjonale navnene til festivalen, men kanskje de som var blockbustere for 20 år siden. Mange artister som begynner å dra litt på arene er det gøy å høre igjen, fastslår den nye festivalsjefen.

Med hjerte for Oslo

Etter årene i utlendighet banker hjertet ekstra for Oslo.

– Jo lenger du er ute, dess større blir kjærligheten til hjembyen, sier Thoresen. Han vokste opp på Manglerud og hadde en farfar som startet Sagene IF i 1921.

– Han fikk gutter som sloss på gaten inn i idretten, og klubben lever i beste velgående den dag i dag. Bestefar er forbildet når jeg nå ønsker å sikre Norwegian Wood for de neste 25 årene, sier han.