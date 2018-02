1. A-ha inntar Spektrum

Fredag og lørdag kan du oppleve A-ha på en helt ny måte i Oslo Spektrum når bandet bare spiller på akustiske instrumenter.

Dette er A-ha på sitt aller fineste, skrev Aftenposten etter starten på MTV-turneen.

Dette gir mulighet til å gjenoppdage deler av A-has låtkatalog i en nedstrippet versjon, der låtskrivingen vil tre enda tydeligere frem. Repertoaret vil inneholde nye versjoner av de klassiske hitlåtene, materiale som publikum sjelden har hørt, samt noe nytt.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Fredag og lørdag kl. 19.30

2. Festkonsert med Gardemusikken

Neegaard Dan Petter

Både hovedkorps, signalkorps og drilltroppen bidrar når hele 3. Gardekompani inviterer til festkonsert. Dette er kompaniet som reiser rundt i både inn- og utland og driver norgesreklame i form av musikk og eksersis i verdensklasse.

Årets korps består av Norges fremste vernepliktige musikere. I år stiller Gardemusikken med ny dirigent, musikkmajor Bjørn Bogetvedt. Her blir det feiende flott militærmusikk og ukjente perler fra musikerne, som garantert kan marsjere i takt.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Lørdag kl. 18

3. Stjernesopran solist med Oslo-Filharmonien

Magnus Skrede

Stjernesopranen Lise Davidsen er etterspurt på scener over hele verden, men har i vinter også lagt inn opptredener i Oslo. Forrige uke sang hun i Operaen, torsdag synger hun orkestersanger av Richard Strauss med Oslo-Filharmonien og mottar Sibeliusprisen i Oslo Konserthus. Det blir også muligheten til å oppleve hennes oppsiktsvekkende stemme i samme program i mars. Da fremfører hun sangene som regnes som noe av det ypperste Strauss komponerte.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag kl. 19

4. Fra industri til hjemmebrygg

Norsk Teknisk Museum

Har du en brygger i magen, eller liker du bare smaken? Er du nysgjerrig på råvarene i ølbrygging og fremgangsmåten for hjemmebrygging?

Kom på Sent og sans deg frem til kunnskap om en av verdens mest kjente drikker gjennom tidene. Stikkord for kvelden er ølsmaking, mikrobryggehistorier, arkivet etter oslobryggeriene, bryggequiz, workshop, ølbryggekurs, gjærleksjon, motorsykkelen Øl-ekspressen, dj og bar. 18-årsgrense.

Hvor: Teknisk museum

Når: Torsdag 1900–2300

5. Orgelfest i Frogner kirke

Finn Folke Thorp

Frogner kirke feirer sitt nye orgel med to konserter i helgen. Fredag gjester Kongelige norske marines musikkorps kirken i samspill med organist Bjørn Kleppe. Søndag demonstrerer Daniel Cook orgelets kvaliteter med verker av Bach, Willan, Rogg og Vierne. Cook er katedralorganist i Durham og en ettertraktet konsertorganist over hele verden.

Hvor: Frogner kirke, Bygdøy allé 36

Når: Fredag kl. 19. og søndag kl. 18.

6. Ibsens Brand i Domkirken

Dag Jenssen

I år er det 150 år siden Henrik Ibsen utga et av sine største dramaer, Brand. Historien om den unge presten har opprørt og forundret publikum like lenge. I Teater Ibsens oppsetning flyttes dramaets tro, tvil og makt inn i kirkerommet. Thomas Bye spiller rollen som Brand, og domorganist Kåre Nordstoga tonesetter forestillingen.

Hvor: Oslo domkirke

Når: Fredag og lørdag kl. 19

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

7. OL-fest direkte fra Sentralen

OL braker løs i helgen, og hver kveld under lekene vil Jon Almaas og Anne Rimmen ta tempen på mesterskapet. Du kan være publikum under TVNorges live-sending fra Sentralen. Her blir det morsomme oppsummeringer og ekspertkommentarer. Det hele krydres med sidekick Calle Hellevang-Larsen, folkelivsreporter Magnus Devold, Lene Kongsvik Johansen i form av karakteren Wenche, og Espen Eckbo dukker opp i sine mange forkledninger.

Hvor: Sentralen

Når: Lørdag og søndag kl. 19.30

8. Husk morsdagen!

Søndag er det morsdag. Hun blir glad for både blomster, tegninger, kort, klemmer og kinobesøk, eller hva med en god middag på restaurant? Sjekk Aftenpostens restaurantguide for gode tips til morsdagsfesten.

Hvor: Restauranter i Oslo

Når: Søndag

9. Hardt på John Dee

Handout

Ghost Avenue er igjen klar for konsert i Oslo. Med seg denne kvelden har de Testpilot fra Bergen og Dragon Steel fra Sverige. Arrangørene garanterer god stemning og høyt trøkk.

Hvor: John Dee

Når: Lørdag kl. 20.00

10. Bergman på film

Svensk Filmindustri

I år er det 100 år siden Ingmar Bergman, den svenske film- og teaterregissøren, manusforfatteren og forfatteren, ble født. På Cinemateket feirer de med en stor retrospektiv serie. I helgen kan du se Det syvende segl (1957) og Sommerlek (1951). Førstnevnte er Bergmans lek med ekspresjonismen hvor Max von Sydow spiller sjakk med døden.

Hvor: Cinemateket

Når: Det syvende segl kl. 17.00 lørdag og Sommerlek kl. 18.00 søndag