Årets Oslo Pix er avlyst

1. juni skulle Oslos nye filmfestival blitt arrangert for fjerde gang. På grunn av den pågående koronasituasjonen blir festivalen avlyst.

– Alle kultur- og idrettsarrangementer er forbudt av norske myndigheter til og med 15. juni, så dette kom ikke som en overraskelse, melder Johanne Svendsen Rognlien ved Stiftelsen Festivalkontoret, som står bak festivalen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror ikke det er sannsynlig med større samlinger av folk i lang tid fremover. Fysiske samlinger på mellom 30 og 100 personer er usannsynlig i 2020, mener han.

– Er vi kjempeheldige, så kan det kanskje skje i løpet av høsten en gang, men jeg tror det er usannsynlig, sa direktør Guldvog, ifølge Dagen.

Uttalelsen kom under et webseminar i regi av NHO.

Ikke egnet som digitalfestival

Bødvar Hole

Festivalarrangørene har i flere uker forberedt seg på dette utfallet.

– Det er veldig leit at den 4. utgaven av Oslo Pix for 2020 må avlyses, men vi har i flere uker forberedt oss på at dette kunne bli utfallet og vi har derfor jobbet med å se på mulighetene for å flytte festivalen til høsten, eller å kunne gjennomføre festivalen på andre og mer alternative måter, sier kunstnerisk leder ved Stiftelsen Festivalkontoret, Lasse Skagen

Oslo Pix har derimot en profil som er nært knyttet til festivalgaten i Olav Vs gate som møteplass, og er den av stiftelsens festivaler som er minst egnet til å fungere digitalt.

– For Oslo Pix er en heldigital løsning noe vi vanskelig kan se for oss, da filmfestivalen er så sterkt knyttet til bylivet og den sosiale opplevelsen av å nyte film og filmkultur i fellesskap blant annet gjennom festivalgata i Olav Vs gate, fortsetter Skagen.

I stedet vil festivalen heller bruke deler av årets program til å lage spesialvisninger utover høsten. Formen på disse spesialvisningene kommer de tilbake til.

Festivalens samarbeidspartner Nordisk Film kino har vært tydelig på at det ikke er mulig å flytte festivalen til høsten, da mange av vårens filmer venter på kinolansering. Den nye James Bond-filmen No time to die, er en av storfilmene som er utsatt til høsten.

– Vårt fokus de neste ukene vil være å planlegge for en spennende Oslo Pix-høst kombinert med gjennomføringen av filmfestivalen Film fra Sør som fyller 30 år i månedsskiftet november/desember. Filmfestivalen Arabiske filmdager som skulle vært avholdt i mars, gjennomføres i forbindelse med Film fra Sør, avslutter Skagen.