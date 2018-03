– Hva er det å være norsk, spør amatørrevyene fra nord til sør, og sender frognerfruer, bønder i Felleskjøpet-dress og ungkarer med løstenner inn på scenen. Jeg hadde sett det så altfor mange ganger før, men aldri kjent meg igjen i beskrivelsen av det norske.

Men så skjer det et under i Ås: Jeg blir blåst av banen. Ikke bare er skuespillerne svært gode, numrene oppfinnsomme og vitsene morsomme. Fedrelandet er også en så god analyse på landet vi lever i, at flere av sketsjene er blitt ren profeti.