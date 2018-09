1. Ta kveldsturen i verdensrommet

Har du lurt litt på hvordan det er å være på en romstasjon? Det testes ut i Vilhelm Bjerknes' hus for en kveld. På programmet står bl.a. foredrag og paneldebatter med titler som Mennesker på Mars?, En kosmisk reise gjennom rockens historie, bar med astrodrinker, DJ som spiller spacemusikk, science fiction-filmen The Martian, lounge, lego, rar rommat og science fiction-quiz med premier.

Se programmet på facebook.com/events/692745871083265/

Hvor: Vilhelm Bjerknes' hus, Universitetet Blindern

Når: Fredag kl. 18–24

2. Potetferie

Borgen, Ørn

Vet du hva folk brukte høstferien til før i tiden? Jo, de dro ikke til Syden, men de plukket poteter. Potetferie, som den også ble kalt, ble opprinnelig innført nettopp for at barn skulle kunne hjelpe til med potetinnhøstingen hjemme på gården. I hele høstferien byr museet på morsomme potetaktiviteter, bl.a. potetplukking og laging av den gamle retten potetpuff. I fjøset møter dere gris, sau, ku, kalv og kaniner.

Hvor: Norsk Folkemuseum, Bygdøy

Når: Hele uken, kl. 11–15

3. Unna for Joe

MICHAL DOLEZAL / CTK

Da Joe Bonamassa var 12, var han oppvarmingsartist for blueslegenden B.B. King i 1989. Nå er han 40 år og har rukket å spille med folk som Buddy Guy, Steve Winwood, Eric Clapton og Stephen Stills. Men denne høsten er han ute på egen hånd, og har lagt turen innom Norge og Oslo Spektrum. Her blir det garantert gitarfyrverkeri.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Fredag kl. 19.30

4. Unge talenter spiller med Oslo-Filharmonien

Signe Dons

En forrykende Sjostakovitsj-symfoni med 160 musikere på podiet, Griegs a-mollkonsert og helt nyskrevet musikk av Magnar Åm – alt dette får publikum oppleve i Konserthuset torsdag kveld. Oslo-Filharmonien og sjefdirigent Vasily Petrenko får med seg 75 unge talenter fra Ung Filharmoni og talentprogrammet Crescendo i fremføringen av Sjostakovitsjs oppgjør med Stalin. Den 22 år gamle kinesisk-amerikanske pianisten George Li tolker Grieg, og Magnar Åms bestillingsverk for messing og slagverk blir urfremført.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag kl. 19

5. Full oppstandelse i Sentrum

Komiker og multikunstner Mike Epps kommer til Norge for første gang. I tillegg til å drive med stand-up er han rapper, musikkprodusent og skuespiller. Epps har samarbeidet med rapperen Ice Cube på flere filmer, og du husker ham kanskje som Black Doug i Hangover-filmen? Snart er han aktuell som Richard Pryor i Richard Pryor: Is It Something I Said? Søndag er det imidlertid oppstandelseskomikk som står på programmet.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Søndag kl. 19

6. Hvem vet? Lisa vet!

Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Lisa Ekdahl ble kjent for nordmenn gjennom hiten «Vem vet» fra hennes selvtitulerte album i 1994. Siden har det blitt tilsammen ti album på både svensk og engelsk. Gjennom sin karriere har hun blandet viser, jazz, bossanova og ballader på sin særegne måte, så det er duket for en trivelig mimrestund denne fredagen.

Hvor: Konserthuset

Når: Fredag kl. 19.30

7. Ska’ det være litt ska?

Det jamaicanske pionérbandet Skatalites var en av de mest kjente og brukte bandene under ska-perioden på Jamaica fra da de ble dannet i 1963 og til de ble oppløst to år etter. Etter noen runder i studio fra 1974 ble de gjenforent i 1983, og siden da har bandet dukket opp titt og ofte i forskjellige konstellasjoner og gitt ut en rekke album. Regn med en gullrekke av låter, blant dem «Guns of Navarone» fra 1965.

Hvor: Blå

Når: Torsdag kl. 20.00

8. Barokk på Akershus

Oslo Circles spiller barokkmusikk på originalinstrumenter, og starter nå sin egen konsertserie – 1685 – i Akershus slottskirke. I åpningskonserten spilles kun musikk av komponister som er født i 1685, eller musikk som er komponert eller utgitt dette året. Solistene Marianne Beate Kielland (mezzosopran) og Njål Sparbo (bassbaryton) synger arier fra Bach-kantater, og Händel-fans kan glede seg til den berømte arien Ombra mai fu og utdrag av operaen Alcina.

Hvor: Akershus slottskirke

Når: Søndag kl. 12.00

9. Rock for og med ungdom

Atomic Soul

Hva med rock i spektakulære omgivelser? Rockslo går av stabelen i den flotte Marmorsalen på Sentralen. Festivalen vil by på musikkopplevelser for ungdommer fra Oslo omegn opp til 20 år.

På scenen står blant andre Pasha, Gundelach, Golden Core og Ekte Indiane.

Fullt program finner du på www.sentralen.no

Hvor: Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Når: Fredag og lørdag kl. 16.00

10. Cyberkrig for dummies

PAWEL KOPCZYNSKI / X00616

Du tenker kanskje at datasikkerhet ikke angår deg? Hva med den dagen Oslo blir utsatt for et cyberangrep som setter byen ut av spill? Når samfunnet digitaliseres, blir cyberkrig et mulig fremtidsscenario som bør tas på alvor like mye som konvensjonelle trusler, mener Hanne Røislien. Hun er forfatter, seniorforsker og rådgiver i Cyberforsvaret. Lørdag forteller hun deg hvilken rolle spiller det hvilke passord hver og en av oss har på våre private innlogginger.

Hvor: Litteraturhuset

Når: Lørdag kl. 15.00