1. Nordlyset i byen

Nordlyset fascinerer mennesker over hele verden. Nordlysturismen vokser i nord, men nå kan du bli nærmere kjent med lysfenomenet her i Oslo. Northern Lights Xperium lærer deg mer om nordlyset via en visuell reise i verdensrommet.

Xperium er hovedattraksjonen i det nye Norway House på Karl Johan. Med hjelp av avansert visningsteknologi på gulv, vegg og tak, og ved hjelp av effekter som kulde, varme og vind, opplever du det på nært hold – i alle fall så nært det er mulig uten å se det selv.

Hvor: Karl Johans gate 8

Når: Mandag – lørdag kl. 09.00–21.00, samt søndag kl. 11.00–21.00

2. Motorpsycho-bursdag

Terje Visnes

Motorpsycho har 30-årsjubileum som band i år. Få, om noen, norske band har en så omfattende og ambisiøs diskografi som Motorpsycho. Trioens nyeste album The Crucible fikk gode anmeldelser, også her i Aftenposten. På scenen er de også et fyrverkeri uten like.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Lørdag kl. 19.00

3. Opera + rock = sant

Handout

Denne helgen har Prague Philharmonic Orchestra med seg Tsjekkias toppmusikere til Oslo Konserthus for å fremføre et ekstraordinært show med de største hitene fra band som Pink Floyd, Queen, Deep Purple, Led Zeppelin, AC/DC og U2.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Lørdag kl. 20.00

4. Spark og slag for hele familien

Mel Evans, AP/NTB scanpix

Fribryter- og showkonseptet WWE Live inviterer til sitt første liveshow i Norge. Amerikanske wrestlingstjerner byr på storslått sportsunderholdning for hele familien. Fribryterartister som Roman Reigns, Finn Balor, Seth Rollins, Braun Strowman, Alexa Bliss, Sasha Banks, The Miz, Sheamus, Cesaro, Asuka og Bray Wyatt skal i ringen med akrobatiske sprett og spring.

WWE-konseptet startet på 1980-tallet og har siden den gang vært leverandør av actionfylt familieunderholdning.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Søndag kl. 19.30

5. Hemmelighet på havets dyp

Handout

En fastgrodd fyrvokter. To fortapte fiskere. En levende hemmelighet på havets dyp. Alle har de glemt fortiden. Men når en gruppe barn oppsøker dem, kommer minnet tilbake. I Vesterled beskrives som et interaktivt eventyr for barn fra 8 til 11 år. Forestillingen har form av et vandreteater knyttet sammen av musikken til den færøyske komponisten Jens L. Thomsen.

Hvor: Gymsalen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Når: Lørdag kl. 12.00 og kl. 14.00

6. Jazztapet

Handout

Joe Lovano har nesten 30 album bak seg, og nå kommer han tilbake til Oslo som bandleder for Trio Tapestry. Lovanos saksofon får selskap av Marilyn Crispells pianotoner og Carmen Castaldis trommer. Arrangørene lover en god avslutning på vårsesongen og kaller konserten «en karamell vi kan suge på hele sommeren».

Hvor: Victoria Nasjonal Jazzscene

Når: Lørdag kl. 21.00

7. Kulthelt utvider lydspekteret

Sonic Boom alias Pete Kember er best kjent som sanger og gitarist i kultbandet Spacemen 3, som var aktive på slutten av 1980-tallet før de ga seg i 1991. Mens makker Jason Pierce startet Spiritualized, dannet Kember Spectrum, som debuterte med albumet Soul Kiss (Glide Divine). Etter noen års dvale er Spectrum igjen i gang og jobber med et nytt album med arbeidstittelen On the Wings of Mercury.

Hvor: Revolver

Når: Søndag kl. 20.00

8. Bowies musikk på scenen

Erik Berg/Det Norske Teatret

I 2016 døde David Bowie. Han etterlot seg en enorm musikkatalog og avskjedsalbumet Blackstar. Før han døde skrev han musikalen Lazarus sammen med Enda Walsh. Musikalen hadde premiere knappe to måneder før popikonet døde, og Lazarus trekker en bue fra Blackstar tilbake til starten og science fiction-filmen The Man Who Fell to Earth, der Bowie spilte hovedrollen i 1976.

Hvor: Det Norske Teatret

Når: Premiere lørdag, spilles til og med 11. juni. Spilles igjen til høsten.

9. Støy og poesi

Dag Jenssen

Folkene bak forestillingen Alt vi gjør er forgjeves (eller ikke) kaller det et scenisk verk, en konsert med bilder, tekster, lyder og bevegelser som spenner over et stort register: Støy, poesi, meditative og brutale filmbilder, stille sanger og rytmisk råskap. Forestillingen handler om mennesker i drift. Om flukt, ensomhet og fragmentering i globaliseringens tidsalder.

Hvor: Fyrhuset, Turbinveien 28 i Kværnerbyen

Når: Fredag og lørdag kl. 20.00, dørene åpner kl. 19.30

10. Kunst på kroppen

Under årets Oslo Tattoo Convention får du mulighet til å møte 45 internasjonalt anerkjente tatovører. Meld deg på til kåring av beste gamle eller nye tattoo i 12 forskjellige klasser. Det deles ut premier både til den som bærer tatoveringen og til artisten bak. I tillegg blir det musikk og burleskshow.

Hvor: Norsk Maritimt Museum, Bygdøy

Når: Fredag, lørdag og søndag