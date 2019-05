1. En dag full av musikk

Rolf Øhman

Kan det bli mer musikk på én og samme dag? Under Musikkfest Oslo stiller store og små arrangører med over 50 scener over hele byen. Her kan du høre alt fra swingende jazz, tilbakelent elektronika, korsang, blues, heavyrock, reggae, hiphop, verdensmusikk og mye mere til.

Hvor: Over hele Oslo

Når: Hele dagen lørdag

2. Mimrestund 1

Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

The Smashing Pumpkins var en av fanebærerne innenfor sjangeren alternativ rock på 90-tallet. Med låtskriver, vokalist, gitarist Billy Corgan i spissen skapte bandet en særegen blanding av grunge, hard rock, elektronisk rock og progrock.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Torsdag 19.30

3. Mimrestund 2

Erichsen, Jarl Fr.

Backstreet Boys slo igjennom med låter som «I Want It That Way», «Everybody (Backstreets Back)» og «As Long As You Love Me». Nå er de tilbake med nytt studioalbum, DNA, og legger ut på tur.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Lørdag 19.30

4. Mesteraften i Nasjonalballetten

På lørdag har Nasjonalballetten sesongens siste premiere, Mesteraften: Hvite netter. Det danses tre verk på én kveld, fra tre ulike tradisjoner, skapt i hvert sitt århundre. Erkeklassisk med hvitkledde ballerinaer på rekke og rad i The Kingdom of the Shades, neoklassisk og dans på tå i hvit tyll med Symfoni i C av George Balanchine. Moderne og helt annerledes er Secus fra en av verdens største nålevende koreografer, Ohad Naharin.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett

Når: Lørdag kl. 18

5. MiniMunch for de yngste

Braastad, Audun / NTB scanpix

I helgen er det kunstfestival for barn på Munchmuseet, som snart er på flyttefot til Bjørvika. Det blir maleverksted, performancekunst og mye moro for de yngste, og billetten gir også inngang til museet.

I den siste store utstillingen på Tøyen, EXIT, blir publikum med på en reise fra Edvard Munchs testamentariske gave og museumsåpningen i 1963 frem til dagens museum. Her kan du både se Munchs kjente motiver og lære mer om dramatiske hendelser, som da Skrik og Madonna ble stjålet. Utstillingen står til 8. september.

Hvor: Munchmuseet

Når: Lørdag og søndag kl. 11–15

6. Helt pære på scenen

Mitcho og Sebastian lever et fredfullt liv i den lille byen Solby. Det er bare én ting som forkludrer den ellers så harmoniske hverdagen: Solbys flinke ordfører Jeronimus B. er borte, og den illsinte viseborgermesteren Qvist har tatt over. Men så dukker en flaskepost opp, med et brev til Mitcho og Sebastian.

Barneboken Den utrolige historien om den kjempestore pæra av forfatter og illustratør Jakob Martin Strid kom i 2011. Erlend Loe har oversatt og dramatisert og Simon Revholt har komponert.

Hvor: Nationaltheatret, hovedscenen

Når: Fredag kl. 18.30 og onsdag 5. juni kl. 18

7. Grønn moro for hele familien

Mitt grønne Oslo er Oslo kommunes miljøfestival som arrangeres hvert år i forbindelse med Verdens miljødag. Dette er en aktivitetsdag med miljø i fokus og aktiviteter og leker for barna samt musikk fra scenen.

Hvor: Nedre Foss park

Når: Lørdag kl. 12–17

8. Svenske gammelpunkere møter nye norske rårockere

Hovedstadens nyeste klubbkonsept kaller seg Vestkanten Punk Klubb, og presenterer to dynamittorkestre: Fra Sverige kommer Stockholms barskeste band Incest Brothers, som debuterte i 1977 og eksisterte frem til 1981. Nå er de tilbake. Hayeminol kommer fra Oppsal og Bøler og består av fire 15-åringer som er blitt kalt norsk rocks fremtid. Her blir det full rulle på tvers av generasjoner skulle vi tro.

Hvor: Kafé Hærverk

Når: Lørdag kl. 21

9. Kast mat og vinn festivalbilletter

For tredje år på rad inviteres det til norgesmesterskap i tørrfiskkasting. Konkurransen er på Salt mot Vippetangen. Å kaste tørrfisk handler om å finne balansen mellom rå kraft og finslepen teknikk, og det lengste kastet vinner. Kun ett kast per person i innledende runder. Det konkurreres i dame- og herreklasse der de tre beste kasterne fra hver klasse går til finalen. Lengste kast premieres med billetter til Trænafestivalen 2019 og Bodøfestivalen 2019. I tillegg får vinneren gratis sauna i Árdna ut året.

Hvor: Salt, Festningsallmenningen

Når: Fredag kl. 19–23

10. Kule karer på ’kollen

Olsen Olav

Sommerhagen på Grefsenkollen byr på kjente artister og band ved siden av en praktfull utsikt. Torsdag spiller sangeren, pianisten og komponister Sigvart Dagsland. Dagsland beveger seg mellom mange sjangere, i det siste er det poprock som gjelder. Søndag er det de melankolske popheltene Minor Majority som inntar scenen på toppen av Oslo.

Hvor: Grefsenkollen

Når: Dagsland torsdag, Minor Majority søndag. Konsertstart kl. 20 begge dager.