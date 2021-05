Her jubler utestedets ansatte for gjenåpning. Nå renner bestillingene inn. – Dette er så deilig!

Fra og med onsdag 26. mai innføres hele trinn to av gjenåpningsplanen for Oslo. På Salt booket de et arrangement bare minutter etter gladmeldingen.

De ansatte ble veldig glade for beskjeden fra byrådes pressekonferanse, men gikk raskt over i planleggingsmodus: Hva gjør vi nå? Foto: Olav Olsen

21. mai 2021 15:04 Sist oppdatert 8 minutter siden

– Klarer vi dette, Tonje?

Bookingansvarlig i SALT Sjur Marqvardsen ser spørrende på kollegaen sin.