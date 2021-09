Oslo-guide: Dette skjer i helgen Fredag er det Oslo Kulturnatt. Jørgen Brevik står for et av de 200 arrangementene under årets festival. Han skal lage gatefest på Fredensborg. Men det skjer også mye annet denne helgen. Vi har plukket ut noen høydepunkter. Siran Øzalp Yildirim Av Publisert 17. september, kl. 14:59 Neste side (2) Forrige side (0) aftenposten-a-logo

01. Barnas bylab Søndag 19. september inviterer Oslo arkitekturtriennale byens barn på gratis workshop, i Myntgata 2 og på Nasjonalmuseet på Bankplassen 3. Temaet for årets bylab er nabolag . Du kan blant annet prøve deg som arkitekt for en dag, være med på gatekunstverksted og få lynkurs i treplanting.

02. Utekino i Iladalen Bydel sagene inviterer til utekino. Animasjonsfilmen Knutsen og Ludvigsen blir vist fredag klokken 19:00. Etter dette er det visning av dokumentaren Brødre . I denne filmen har regissør Aslaug Holm fulgt sine to sønners oppvekst på Sagene med filmkamera i flere år.

03. Dragshow på Vestkanttorvet Dragking-klubben Gutta skal kjøre rundt på vestkanten i Oslo fra klokken 12–19 på lørdag. De skal utføre det de kaller oppsøkende performancekunst. Det hele ender i et dragshow på Vestkanttorvet kl. 19.00 med Princessilicious.

04. Oslo Operafestival Opera til folket arrangerer Oslo Operafestival for 16. gang. Det blir blant annet gratiskonsert med operasanger og saksofonist Håkon Kornstad med Reza Aghamir på piano . I tillegg blir det opera for barn, konserter, Lørdagsopera og Operapub på Røverstaden.

05. Ultima festivalen Samtidsmusikkfestivalen Ultima har startet. Frem til 25. september blir det konserter, panelsamtaler, utstillinger og arrangementer for barn. Ultimas arrangementer skjer både på etablerte arenaer som Operaen , men også på små klubber, butikklokaler, industrilokaler, museer , skoler og utendørs.

06. Markedsdag på Grünerløkka Markeveien og Thorvald Meyers gate er bilfrie på lørdag. Butikker, kafeer og restauranter er med og arrangerer markedsdag. Programmet består av blant annet yoga , kunstmarked og høsttakkefest.

07. Smaken av Grønland Fredag og lørdag fylles Smalgangen på Grønland opp med matboder og underholdning. Det er flere av serveringsstedene på Grønland som står for maten. Og det blir satt opp flere langbord til gjestene.

08. Loppemarked Denne helgen er det flere loppemarkeder i byen. Det er bare å velge og vrake, eventuelt besøke alle! Hasle skole: Lørdag 10:00 – 16:00 Søndag 11:00 – 16:00 Bestum skole: Lørdag 10:00 – 16:00 Søndag 11:00 – 15:00 Ulsrud skole: Lørdag 10:00 – 16:00 Søndag 11:00 – 16:00

09. Oslo kulturnatt Fredag 17. september er datoen for årets kulturnatt i Oslo . Dette er en festival med 200 gratisarrangementer over hele byen. I år kan du for eksempel bli med på omvisning på Nasjonalmuseet, gå på utekino og delta på flere konserter .

Fredensborg er rett ved sentrum, rett ved Grünerløkka, rett ved St. Hanshaugen. Men området får kanskje ikke like mye oppmerksomhet som sine naboer.

Det er det noen som vil gjøre noe med.

Jørgen Brevik er en av flere som driver platebutikken Baklengs i Fredensborgveien. Under musikkens dag i august arrangerte de en gatefest her. Og det tok mildt sagt av.

Hele gaten ble fylt med dansende mennesker, grillmat og musikk.

Det var gatefest i Fredensborggata under Musikkens dag i august. Platebutikken Baklengs har tatt initiativ til ny fest denne helgen.

Vin og tatoveringer

Denne helgen vil de gjøre det igjen. Gatefesten på Fredensborg blir et av rundt 200 arrangementer under årets Oslos Kulturnatt. Festivalen som er et samarbeid mellom kommunen og flere kulturaktører, var i utgangspunktet kun én dag.

– Festen vår skal foregå fredag og lørdag, sier Brevik. De har funnet ut at behovet for å komme sammen er så stort at én dag ikke er nok.

Platebutikken har fått med seg flere av naboene. Blant annet blir tatoveringsbutikken Blue Arms og vinbaren Nektar med på festen. Tim Wendelboe står får kaffen og en kurdisk restaurant fra Grønland og Indre Oslo matforedling står for grillmaten.

– Vi sjekker værmeldingen hele tiden. Sist jeg sjekket så det veldig bra ut sier Brevik.

Både fredag og lørdag blir det flere konserter og utstillinger. Der blir blant annet konsert med Bugge Wesseltoft og Pål Nyhus. I tillegg skal flere DJ-er spille i løpet av festen.

– Planen er at gaten blir et dansegulv, sier Brevik.