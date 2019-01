Blindernrevyens samspilte skuespillere etablerer kveldens tema raskt og effektivt. Første akt åpner med et metanummer der skuespillerne står i kø til kveldens forestilling. De får tilfeldig utdelte sitteplasser og reagerer kraftig på urettferdigheten som møter dem.

For noen har det bedre enn andre, og hvordan goder er fordelt kan virke vilkårlig. Her er urettferdigheten representert ved sitteplassene i en litt trang gymsal. Senere blir vi kjent med ulike i-landsproblemer og karakterene som syter over dem. Det er mange gode ideer, men de dras sjelden langt nok.