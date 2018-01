Ullernrevyen 2018: Talenter og sjarm som glimter til

Gi meg det jeg vil ha starter med en parodi av psykologen Abraham Maslow, aller best kjent for behovspyramiden som er oppkalt etter ham selv. Pyramiden – en rangering av menneskets behov i livet – setter premiseet for Ullernrevyen 2018: En kveld med tidvis smarte stikk til menneskelige behov, men mest av alt med sjarmerende sketsjer.

Maslow-karakteren, spilt av Nicolai Tutturen, dukker opp flere ganger i løpet av forestillingen, med en kort presentasjon av neste nivå i behovspyramiden. Parodien i seg selv fungerer sånn passe – det er på ingen måte tydelig at det faktisk er Maslow som parodieres før skuespilleren selv påpeker det, men det skyldes også at Maslow ikke er et kjent ansikt. Som en gjenganger som driver revyen videre, fungerer karakteren greit nok, selv om ikke alle vitsene treffer like godt.