1. Siste fest på Mono

Klubbscenen Mono stenger dørene etter å ha vært et fast tilholdssted for mange musikkinteresserte siden 2001. LSD – one last tripp to Mono blir siste fest, og på scenen står Louien, Signe Marie Rustad og The Secret Sound of Dreamwalkers. Det er en scene hvor de alle har spilt opptil flere konserter gjennom årene. Mono hyller musikerne, musikerne hyller Mono.

Hvor: Cafe Mono

Når: 27. desember kl. 21.00

2. Romjulskonsert med «jentene»

Neegaard Dan Petter

Forlat juleselskapene til fordel for fest med Backstreet Girls. Det er det tiende året på rad at de har romjulskonsert, og da er det vel riktig å kalle det en tradisjon. Kosmik Boogie Tribe varmer opp for jentenes boogierock.

Hvor: Rockefeller

Når: 28. desember kl. 20.00

3. Book of Mormon

Eirik Malmo/Det Norske Teatret

Den populære musikalen Book of Mormon har vært bortimot umulig å oppdrive billetter til siden premieren i september 2017. «Grenseløst frekt og uimotståelig morsomt», skrev Aftenpostens anmelder Mona Levin om den sylskarpe satiren over vestlig arroganse i møte med afrikansk virkelighet. Er du i Oslo i romjulen, har du nå sjansen til å se suksessen. Fredag og søndag er det også The Book of Mormon-omvising før forestilling, der publikum får bli med inn bak scenen.

Hvor: Det Norske Teatret

Når: Torsdag 27. kl. 20, lørdag 29. kl. 18, søndag kl. 16.

Les Aftenpostens anmeldelse her

5. Romjulsrock

Braastad, Audun / NTB scanpix

Tradisjonen tro holder rockebulen Last Train dørene åpne fra 2. juledag og gjennom hele romjulen. Skulle du bli lei familieselskaper, er det altså håp. I løpet av romjulen står disse på scenen: Execration, De Marvells, Bladfyk julekro, Turbonecro og Daniel Kvammen.

Hvor: Last Train

Når: 26.–30. desember kl. 21.00

6. Romjulsfest

I god tradisjon inviterer 20-årsjubilanten Loveshack til romjulsfest. Bandet feirer sitt 20-årsjubileum i 2018 med blant annet singleutgivelse. Det er med andre ord klar for fest!

Hvor: John Dee

Når: 26. desember kl. 20.00

7. Intimkonsert

Det blir intim konsert med svenske Cecilia Vennersten, som står bak en av Sveriges største hits med «Det Vackraste». Låten vant en svensk Grammis og er en av de mest spilte på både svensk og norsk radio. Denne kvelden tar hun med seg sin norske musikervenn Bjørn Halstensen.

Hvor: Lilla Asia, Hegdehaugsveien 31

Når: 28. desember kl. 21.30

8. Prøysen-jul i Trikkestallen

L.P. Lorentz / Oslo Nye Teater

Jul med Prøysen og snekker Andersen går i Trikkestallen i romjulsdagene. Den koselige teaterforestillingen der snekkeren og julenissen bytter plass og besøker hverandres barn på julaften, er svært populær blant de yngste.

Hvor: Oslo Nye Trikkestallen

Når: Torsdag 27.- mandag 31. kl. 12, lørdag kl. 12.30

9. Sprudlende elskovsdrikk

Erik Berg

Donizettis romantiske komedie Elskovsdrikken er i Den Norske Opera & Ballett satt i et klasserom på syttitallet. Musikken er en champagnegalopp nærmest fra ende til annen, så den passer godt i romjulen – eller kanskje på nyttårsaften?

Hvor: Den Norske Opera & Ballett

Når: Torsdag 27. desember kl. 18, nyttårsaften kl. 17

Les Aftenpostens anmeldelse her

10. Vintereventyret i Marka

Heidi Anne Johnsen

Hvis kuldegradene holder seg, er det muligheter for skiturer i Oslomarka i romjulen. På skogsbilveiene er det fine skiforhold, og løypenettet byr på muligheter for både korte og lange turer. Mange av skistuene holder åpent i romjulsdagene. Åpningstidene finner du på Skiforeningens hjemmeside.