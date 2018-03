Sikkerhet er stikkordet for årets Nesoddrevy. Det starter med at «sikkerhetsinstruktør» Justin Case, spilt av Anders Braaten, informerer om rømningsveier iført redningsvest og hjelm. En sjarmerende karakter som følger oss gjennom forestillingen, inkludert som pirkete HMS-ansvarlig i pausen.

Da han trekker ned buksen for å informere om at den røde stringtrusen han har på seg blir den eneste røde tråden vi får se i kveld, er det litt gøy. Men det setter også standarden for den ofte svært bokstavelige humoren resten av forestillingen bygger på.