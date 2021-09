De dukker opp overalt. Det har pågått i flere år. Hvem pynter Oslos gater med disse bildene?

De klistres opp med små biter maskeringsteip. Mange har lagt merke til bildene som pryder byens butikkvinduer. Få vet hvem står bak.

I flere år har disse magasinutklippene dukket opp rundt om i byen. Få vet hvem som står bak.

Utklipte reklamebilder, kunstfotografier og portretter henger på butikkvinduer, lyktestolper og vegger i byen. Et svart-hvitt bilde av en tigger som bøyer seg mot bakken, et paparazzi-bilde av Andy Warhol og Diane von Furstenberg, et bilde av en designstol. Motivene varierer både i tema og form.

Det har pågått i flere år, men ikke mange vet hvem som henger dem opp.