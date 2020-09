Ta med barna på storbysafari i Oslo i høstferien!

– I Oslo er det så mye gøy å gjøre at det er nok til en hel barndom, sier Hanna Norberg. Hun er klar for høstferien med bok om alt barnefamiliene kan finne på.

Oslo byr på det meste i høstferien Stein J. Bjørge

27. sep. 2020 09:00 Sist oppdatert i går 15:35

Hva skal vi finne på med barna i høstferien? Ikke alle har hytter å reise til, og mange planlagte utenlandsreiser har gått fløyten på grunn av pandemien. Heldigvis er det nok å finne på i Oslo.

– Ja, det er nok av tilbud, sier Hanna Norberg. Istedenfor å google hva som skjer i Oslo for barn, skrev hun like godt boken Barnas Oslove med tips for aktiv moro i hovedstaden.

Forfatteren har selv to barn på fire og syv år, og hun har planene klare for en aktiv høstferie.

– Ekebergparken er et kinderegg

previous







fullscreen next Skulpturen «Walking woman» av den britiske billedhuggeren Sean Henry gjør at selv voksne turgåere føler seg bitte små. 1 av 3 Stein J. Bjørge

– Vi skal være i Oslo og litt på fjellet, sier hun og deler gjerne noen av sine favoritter. I helgen tar hun med barna til Ekebergparken.

– Man tenker den er for voksne, men egentlig er den et kinderegg: kunsten, klatreparken og kakene, sier hun.

Parken har ikke bare spennende skulpturer og god plass til å løpe og leke, men også en utendørs klatrepark. En kakepause på Karlsborg Spiseforretning er garantert stas.

Norberg anbefaler at man ikke følger en bestemt løype gjennom skulpturparken, men lar barna lede an. Så kan de voksne smette inn kunnskap, som at det var på Ekeberg Munch fikk inspirasjon til å male Skrik.

– Avslutt med Santa i rundkjøringen nede ved Gamlebyen. Den vil få frem smilet hos både barn og voksne, om enn av litt ulike årsaker, sier hun.

Høyt henger de over byen. Klatreparken på Tryvann er åpen for dristige barn i alle aldre i høstferien. Stein J. Bjørge

I boken guider Hanna Norberg til alt fra sykkelturer og stolpejakt til lekeslott, museer, scenekunst og matkurs.

– Rett ved Sognsvann er det en flaggermushule i den gamle Gaustad gruve. Den ante jeg ikke noe om, sier Norberg. Selv om man kanskje ikke ser noen flaggermus, er det likevel spennende for barna å gå inn i gruvetunnelen.

Hun minner om at man ikke behøver å dra til et lekeland eller en klatrepark for at barna skal ha det gøy.

– Det finnes så mange lavterskeltilbud. Ta barna med på turorientering eller stolpejakt. Finn et mål, gjør det til en skattejakt, så er de med, sier hun og anbefaler å lete etter Ole Høilands hytte i Årvollåsen eller det tyske flyvraket i Maridalen.

Storbyferie i Bjørvika

Følelsen av storbyferie får man ved å ta en tur til Bjørvika. Her kan man stikke innom nye Deichman, leke i det nye lekestativet og i vannfontenene på Stasjonsallmenningen og spise amerikanske donuts – smultringer.

– Det gir garantert et blaff av storby-feriefølelse, sier Norberg.

previous







fullscreen next Her får man storbyferie-følelsen. 1 av 3 Stein J. Bjørge

Mye åpent, men lurt å forhåndsbestille

Selv om både lekeparker og museer holder åpent i høstferien, er det lurt å sjekke på forhånd hvilke aktiviteter man kan være med på.

Mange steder har adgangsbegrensning og redusert kapasitet på grunn av smitteverntiltak. Forhåndsbestilling av billetter anbefales.

Her er flere tips til høstferien:

Klatre i trærne

Klatreparkene er fornøyelsesparker høyt oppe i trekronene. Her kan barna svinge seg i trærne i klatreløyper i varierende høyde og vanskelighetsgrad.

Høyt og Lavt på Tryvann holder åpent hver dag fra 10–17 i høstferien.

Oslo Klatrepark ligger ved Trondheimsveien nord i Groruddalen og har helgeåpent fra 10–18.

Husk å forhåndsbestille. Vær oppmerksom på at det er ulike høydekrav i de forskjellige løypene, og at søsken ikke nødvendigvis får gjøre det samme.

Utendørs klatrevegger finnes både på Linderud, Ammerud og under jernbanelinjen ved Kuben videregående skole. Her er det gratis å klatre.

Klatreparken på Tryvann byr på utfordringer for både små og store. Stein J. Bjørge

Stolpejakt

Stolpejakt kan du gå på i nærmiljøet. Det går ut på å finne stolper sentralt plassert i bydelene. Dette er nesten som å gå på Pokémon-jakt eller se etter poster i turorientering. Trikset er å gjøre det til en konkurranse. Hvem finner flest stolper?

Last ned appen «Stolpejakten». Gå inn på kartet i appen, trykk på menyknappen og på «velg kart». Her finner du årets stolpejakt-kart i nærområdet. Velg for eksempel «St. Hanshaugen». Ta på sko og begynn jakten.

Klimaforskning

For de litt større barna kan det være moro med et besøk i Naturhistorisk museum. Høstferieuken er full av aktiviteter og arrangementer om klima og natur.

Utstillingene i Klimahuset er splitter nye og forteller om forskningen på klima, konsekvensene av klimaendringer og ikke minst løsningene på klimakrisen.

Du må ha vanlig inngangsbillett for å delta på arrangementet. Torsdager er det gratis inngang. Det er ikke påmelding, men første mann til mølla-prinsippet gjelder når aktivitetene har begrenset antall deltagere.

Hvor: Naturhistorisk Museum

Når: Mandag til fredag

EKT rideskole og husdyrpark på Ekeberg holder åpent. Elton Lars

Hilse på dyrene

Flere av byens besøksgårder, som Søndre Aas på Holmlia og Lindeberg besøksgård i Groruddalen, holder stengt på grunn av smittesituasjonen. Men hvis barna vil hilse på dyr i høstferien, er det igjen åpent på EKT på Ekeberg.

Husdyrparkens tilbud er noe redusert som en følge av det nasjonale smitteverntiltaket. Men dyrene går løse på området og kan klappes på. Barna kan også ri.

Hvor: EKT på Ekeberg

Når: 10–17 alle dager

Runderidning: 10–15 man-fre., 11–16 lø.-sø.

Graffiti-safari på Tøyen

Morsom lavterskeltur i storbyjungelen. Foreningen for urban samtidskunst har bidratt til å gjøre Tøyen til et stort utendørsgalleri.

På gavlveggene i bydelen er det nå gatekunst på de gamle bygårdene. Her er ikke bare spennende veggmalerier, men også mange lekeplasser.

previous









fullscreen next Veggmaleriet «Nelu» kom opp på denne veggen rett ved T-banestasjonen på Tøyen i 2016. 1 av 4 STEIN J BJØRGE

Potetferie på Norsk Folkemuseum

Friluftsmuseet er åpent, og her skjer det mye i høstferien. Monica Strømdahl

God, gammeldags potetferie med potetplukking, lefsebakst og natursti kan barna oppleve i Friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum.

Friluftsmuseet er åpent hele høstferien med gode smitteverntiltak. I de historiske omgivelsene rusler både griser, kalver, gjess og sauer rundt på tunet.

Innendørsutstillingene på museet holder stengt på grunn av pandemien.

Hvor: Friluftsmuseet

Når: Hver dag fra 11–16

Juba-Juba og barnefilmer på kino

Den nye Knutsen og Ludvigsen-filmen er blant mange gode barnefilmer på kino i høstferien. Tordenfilm

Den første helgen i høstferien er det meldt både regn og blåst. Så hva er bedre enn å kose seg i kinomørket?

Familiefilmen Knutsen og Ludvigsen 2 Det Store Dyret har fått gode anmeldelser og spilles på mange kinoer hele dagen. Har du ikke sett Knerten ennå? Eller Tottori?

Smittevern er godt ivaretatt på Oslos kinoer. Her er det bare å synke ned i godstolen, kanskje med litt popcorn og brus, og nyte kinomagien.

Hvor: Oslos kinoer

Når: Hver dag

Lek og minigolf

Minigolfbaner, som denne på Torshov, finnes flere steder i byen. Jørgen Svarstad

Lekeplasser finnes over hele Oslo. Og selv om det blir folksomt, er det gøy å leke i Frognerborgen ved Frognerparken eller i Barnas aktivitetsløype på Holmlia.

Liker du minigolf, finner du utendørs minigolfbaner på Torshov, Grünerløkka, Marienlyst og Ekeberg.

Trampolinemoro

Høye svev og moro i trampolineparken. Handout

Er drømmen å hoppe på trampoline, holder Rush trampolinepark åpent hver dag med godt smittevern. Her er det lurt å booke plass på forhånd. Trampolineparken ligger 100 meter fra Rosenholm togstasjon sør på Holmlia.

Hvor: Rush trampolinepark

Når: Hver dag