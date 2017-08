10 tips for helgen (4.-6. august)

1. Musikk i hagen

Fredag kan du ta turen til Nesodden og få med deg en intim konsertkveld i en 100 år gammel hage. D`Sound, Silja Sol og Kristian Kristensen står på scenen i den bevaringsverdige lystparken Lindehagen.

Den intime scenen startet opp i fjor med Sondre Lerche som trekkplaster.

– Publikum ga oss tilbakemelding på at de storkoste seg, og naboene syntes dette var fantastisk, og vi gikk i balanse. Noe vi var svært fornøyd med. Vi har i ettertid mottatt mange positive tilbakemeldinger og oppfordringer om å fortsette med denne type arrangement, sier produsent Dag Christian Klevås Rye.

Hvor: Lindehagen, Nesodden

Når: Fredag fra kl. 17.00

2. Øyakino

I år vises en dokumentar om Øya på årets Øyakino. Filmen heter En øy i Oslo og forteller om festivalens spede start til å bli en av landets viktigste musikkfestivaler. Historien fortelles gjennom kameratene som startet den opp og unike filmopptak fra forløperen Den Hemmelige Festivalen. Filmen tar publikum med på Øyas reise fra rufsete dugnad til internasjonalt anerkjent prestisje-arrangement.

Andre filmer som vises på Øyakino er Scream for Me Sarajevo, The Allins, og Long Strange Trip

Hvor: Ringen kino

Når: Lørdag kl. 21.00, søndag kl. 18.45

3. Musikere på seilbåtturné

Eigil Korsager

I år, som i fjor, legger musikerne Eivind Westhagen og Lars Kolberg ut på seilbåtturné i indre Oslofjord. Poseidon, ei nær 100 år gammel seilskute, skal berge musikerne trygt i land fra spillested til spillested nedover kysten. Turneen bærer navnet «Akustisk aften seiler sin egen sjø».

– Denne turneen handler jo like mye om seilturen, opplevelsene underveis og møtene med folk, som det handler om musikken vår, skriver de to om turnékonseptet.

Hvor og når: Fredag Lille Herbern, Bygdøy kl. 16.00 og søndag Solvik Kafe, Malmøya kl. 19.00

4. Fra countrymusikk til rock

Laura Roberts, TT / NTB scanpix

Emmylou Harris har en over 40 år lang karrière som sanger, musiker, låtskriver og produsent. Hun har gjennom hele sin karrière beveget seg mellom flere musikalske sjangre, fra tradisjonell countrymusikk til rock, folkemusikk og americana.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Fredag kl. 19.30

5. Sommer og metal

Amerikanske August Burns Red har siden starten i 2003 utviklet seg til et stort navn på den moderne metalscenen. De har gitt ut fem album, og bandet byr på metalcore med et karakteristisk sound og innovative gitarriff.

Deres ferskeste utgivelse debuterte på 4. plass på Billboards albumliste, og singelen «Identity» ble Grammy-nominert til Best Metal Performance.

Hvor: John Dee

Når: Fredag kl. 20.00

6. Tur på sjokoladefabrikken

Carl Martin Nordby

Vi kan ikke love at Willy Wonka dukker opp, men at du får en smaksprøve underveis er ganske sikkert. Under besøket på Freia sjokoladefabrikk får du høre om historiene til Freia og kakaoen, støpe din egen melkesjokolade og dekorer emballasjen, en omvisning i Freiasalen og de flotte Munch-maleriene i kantinen og ta en titt innom produksjonslokalene og lære litt om sjokoladeprosessen.

Vær obs på at du må kjøpe billetter på forhånd. Det gjør du via Ticketmaster.

Hvor: Freialand, inngang Københavngata 7

Når: Lørdag kl. 12.00 og 14.30 og søndag kl. 12.00

7. Fra Brasil med klaver

Sussie Ahlburg

Cristina Ortiz er født i Bahia, Brasil, og har siden starten spilt i verdens største konserthaller. Hun har vært solist i store orkestre, men denne søndagen får du henne i en mer intim setting. På programmet står verker av Mendelssohn, Granados, Albeniz og Villa-Lobos.

Hvor: Vigeland-museet

Når: Søndag kl. 14.00

8. Fest i badstuen

Rolf Øhman

Lørdagssauna er en av verdens største badstuer med plass til mer enn 100 personer. Hver sauna session har et eget underholdningsprogram, som kan inkludere forfattere, musikere, DJs, performancekunstnere med mer. Temperaturen i Árdna er rundt 60°C, og du kan også ta turen ut i sherry-tønnen ved siden av for en 80–90 °Cs opplevelse. Det er to kalde bad tilgjengelig, ett med saltvann og ett med ferskvann. Det er påbudt med badetøy og håndkle. Det koster 225 kroner pr. person

Hvor: Sauna i Árdna på Salt, Langkaia 1

Når: Lørdag kl. 17.00

9. Velkommen til Korea

KPiN – Organisasjon for koreansk popkultur i Norge ønsker deg velkomne til Omona. Dette er landets største og eneste arrangement for k-pop og koreansk popkultur! Det blir to dager med spennende programposter, foredrag, workshops og konkurranser.

Hvor: Litteraturhuset

Når: Lørdag fra kl. 12.00 og søndag fra kl. 11.00

10. Inderlige fortellinger om miljø og sjø

Handout

Ziggy Alberts tar turen fra Australia til Oslo for å synge inderlige fortellinger om personlige erfaringer, oppveksten ved sjøen, miljøspørsmål og livet på veien. Ved siden av å spille og synge er han også surfer og miljøforkjemper.

Hvor: Parkteatret scene

Når: Fredag kl. 20.00