Området rundt Grünerløkka har vært dekket av plakater med det svært gjenkjennelige Disney-slottet i den aggressive markedsføringen av Fossrevyen On Ice. Og Disney-temaet settes tidlig med en mektig gjennomføring av Disney-fanfaren og en velkomst fra Tingeling på rulleskøyter.

Det glir – bokstavelig talt – over i et musikalnummer om å kaste bort livets dystre problemer. Det er en storslagen introduksjon til «et show fritt for friksjon», som de selv kaller det.