Frognrevyen 2019: En herlig uhøytidelig forestilling

1 2 3 4 5 6 Frognrevyen 2019: Hæ?!

– Vi satte opp revy i fjor, så da gjør vi det i år og, erklærer «Hæ-mannen», som egentlig er kvinne, før hun forklarer konseptet til revyen Hæ?!

Frognelevene gjør det dermed på mange måter enkelt for seg selv. Forstår du ikke sketsjen – fortvil ikke. Det skal være sånn.

I rekken av storslagne, heseblesende og høylytte show denne skolerevysesongen, er det også noe befriende med en såpass uhøytidelig og lavskuldret forestilling.

Ikke redde for pinlig stillhet

Frognrevyen er full av absurde karakterer og merkelige ideer.

Den lavmælte motepolitikvinnen Ruth som arresterer en publikummer med sokker i sandalene (en aldri så liten «sandale»), er strålende spilt av Ellen Kristine Carlson Brekke.

Kim Elin Olsen

Den ensomme superhelten Skilpaddemannen (Martin Belboe Hagen) er en annen figur full av motsetninger. Magnus Soldal Rasmussen er en herlig eksentrisk programleder som tekstanalyserer Peaches-låten «Dick in the air» med stor innlevelse.

Felles for dem alle er at de ikke er redde for den pinlige stillheten. Timing er ofte avgjørende når man driver med humor, og disse skuespillerne vet å ta seg en kunstpause.

Mer av det absurde

Humoren er stort sett veldig snill, og skuespillerne gjør selv et poeng av at de ikke er så gode til å krenke. Selv om de prøver med en liten stand-up om at «Ørjan Burøe burde fokusere mer på humor enn sex, eller hva?» Og Trond Giske – «han er jo en vits i seg selv».

Andre forsøk på satire, som mammapolitiet og guttastemning, slår ikke særlig hardt.

Det absurde og rare er Frognrevyens styrke. Som jenta som samler på maur, et uforståelig pyroshow og besøket i revyadministrasjonens kontorlandskap. Man blir etter hvert også sjarmert av det merkelige bergenske paret som dukker opp i ulike situasjoner gjennom forestillingen og alltid avbrytes av en svært innpåsliten servitør.

Eller er han en selger? Hæ?

Men å skape så mye absurd og rart at publikum faktisk tenker «Hæ, hva var det jeg så nå?», er også en utfordring. Oftere tar jeg meg i å tenke «å ja, var dette alt» på slutten av en sketsj.

Jeg skulle ønske de dro den absurde humoren enda litt lenger.

Kim Elin Olsen

Vanskelig å ikke smile

Selv om latteren sjelden står i taket på Frognrevyen, er den til å bli i godt humør av. Det er vanskelig ikke å smile når man ser hvordan alle aktørene koser seg på scenen.

Dansere og skuespillere er kule og tullete om hverandre, og ikke minst blir jeg glad av bandet. De har det åpenbart moro og styrer på mange måter stemningen og det som skjer på scenen. De er heller ikke redde for å bidra i sketsjene.

Kim Elin Olsen

I fjor var Frognrevyen med i Revykavalkaden for første gang. Da var målet å lage en middelmådig revy.

I år forsøker den samme gjengen seg på en revy som skal være forvirrende og sær. Forhåpentlig fortsetter de å dyrke det uhøytidelige og rare i årene som kommer. Det kan bli riktig så bra.