I fjor var Nadderudrevyen litt som å være på en fest der alle kjente alle, bortsett fra ukule meg. I år er revyen litt som å være på sirkeltrening.

Nesten hver eneste sketsj bryter ut i et ganske heseblesende musikalnummer, med mange medvirkende som danser i sirkel. Hjernetrimmen er minst like krevende. Kjappe og mesterlig skrevne replikker fyker som pingpongballer over publikum.