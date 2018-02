Askerrevyen fyller 20 år, og de har en stolt tradisjon å markere. I motsetning til de fleste andre revyer i Oslo og Akershus leier de ikke inn en profesjonell instruktør. Isteden står elevene for all tekst og regi selv under folkevalgt ledelse av fire kunstneriske – og administrative – revysjefer. Det står det respekt av.

Men i jubileumsrevyen er det mange sketsjer som ikke helt henger sammen. De har godt skrevne replikker og originale ideer, men de ender opp som uforståelige, uforløste og litt for ofte: umorsomme.