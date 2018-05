Nytt marked inntar Gamlebyen

På plassen mellom St. Halvardsgate og Dyvekes bro i Oslo har det vært lange tradisjoner for marked. Siden 1000-tallet har det vært utemarked og folkeliv i dette området.

– Det var et samlingssted for folk flest. Etter den store bybrannen i 1624 arrangerte de marked i ruinene i mange år. Da byen flyttet til Kvadraturen og Akershus festning, flyttet markedet med, forteller Alto Braveboy, som er en av de frivillige ildsjelene som nå sparker liv i markedstradisjonen.

I 1899 var det derimot slutt for markedet på Stortorvet, som den gangen ble avholdt om vinteren.

– Det hadde utartet og blitt mye liv, og etter klager fra byens beste borgere ble det nedlagt, forteller han videre.

Fakta: Krakabøla marked Arrangeres for første gang lørdag 5. mai kl. 12–17 Adressen er St. Halvardsgate 21 Markedet arrangeres fast hver lørdag gjennom sommeren.

«Kråkebula» var arbeidernes stamsted

Det nye markedet, som har première lørdag, ønsker å skape en folkelig arena hvor du kan komme og nyte livet uten å føle et massivt kjøpspress.

– Målet er å skape et godt nabolagsmiljø med forbilder som Barcelona og Berlin. Det blir marked og basar, og vi håper å skape god stemning og være et tilbud til både unge og gamle som vil ha et avslappet miljø.

Krakabøla marked arrangeres første gang lørdag, og planen er å arrangere markedsdag hver lørdag i hele sommerhalvåret.

Det litt spesielle navnet var et kallenavn på Gamlebyen Gjestgiveri, som lå i Oslo gate. Det var et kjent samlingssted for arbeiderne i området. Ifølge gamle historier fra området måtte konene stadig nedom «kråkebula» for å hente mannfolkene hjem.

På lørdagens marked blir det både konserter, aktiviteter for barn og spennende boder med vintageklær, smykker, plater, kunstplakater og mye mer. De frivillige ildsjelene bak markedet vil ha fokus på miljø, og mange av utstillerne selger økologiske og miljøvennlige varer.